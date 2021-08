“Arrivano 45,6 milioni di euro per i giovani che lavorano per l’eccellenza agricola piemontese”

Il Piemonte investe sui giovani e l’agricoltura e lo fa con un pacchetto di 45,6 milioni di euro che l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, il leghista Marco Protopapa, metterà a disposizione di giovani che vogliano aprire una attività o che vogliano potenziare e migliorare la loro azienda agricola.

“Un bando con cifre considerevoli quello che la Giunta regionale ha deliberato – ha commentato il più giovane degli eletti della Lega Salvini Piemonte in Consiglio regionale, Matteo Gagliasso – che assegna un finanziamento e complessivo di 45,6 milioni di euro e che guarda alle nuove leve dell’agricoltura integrando le operazioni 6.1.1 del Programma di sviluppo rurale, insediamento dei giovani agricoltori e 4.1.2 per il miglioramento delle aziende agricole guardando al rendimento globale e sostenibilità”.

“Misura molto attesa dal mondo agricolo – dichiara il consigliere del Carroccio Paolo Demarchi, imprenditore agricolo -che permetterà di avviare nuove imprese o migliorare la competitività di quelle già attive”.

“Ora attendiamo l’approvazione da parte della Commissione Europea – concludono i leghisti Demarchi e Gagliasso – della richiesta di modifica del Psr 2014-2020 del Piemonte per gli anni di transizione, certi che in molti saranno pronti a cogliere questa iniziativa per portarenuove energie in agricoltura proseguendo nella tradizione delle eccellenze piemontesi e innovando come solo i giovani sanno fare”.

