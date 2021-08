Infinitum: iniziative ed orari di apertura a Mondovì, in occasione della Mostra dell’Artigianato Artistico

Anche quest’anno Infinitum, la mostra immersiva, prima ed unica nel suo genere in Piemonte, allestita presso La Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, in occasione della Mostra dell’Artigianato Artistico 2021 torna con tante novità e promozioni speciali.

In occasione della 53esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico sarà possibile accedere al percorso di visita immersivo nei seguenti orari:

– giovedì 17.00 – 22.00

– venerdì 11.00 – 13.00 e 14.00 – 22.00

– sabato 11.00 – 13.00 e 14.00 – 22.00

– domenica 11.00 – 13.00 e 14.00 – 22.00

– lunedì 11.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00

Gli orari di apertura permetteranno una piena fruizione del suggestivo spettacolo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti, oltre all’utilizzo dei visori 3D e dei video immersivi a 360 gradi. Lo spettacolo immersivo sarà proiettato 3 volte nella fascia oraria che va dalle 21.00 alle 22.00. Per questa occasione la Chiesa della Missione diventerà il contenitore, sia del percorso di visita immersivo Infinitum, sia della mostra organizzata in collaborazione con il Festival Illustrada: ‘Dedicato a Lele Luzzati 1921 – 2021. Gli illustratori vincitori del Premio Emanuele Luzzati, del Premio ‘il gigante delle Langhe’. La mostra comprenderà 20 opere di illustratori che renderanno omaggio a uno degli illustratori italiani più ammirati e amati: Emanuele Luzzati, artista versatile e poliedrico, nato il 3 giugno 1921 e scomparso a Genova il 26 gennaio 2007.

Con il biglietto di Infinitum sarà quindi possibile visitare, oltre alle due mostre contenute all’interno della Chiesa della Missione, anche la mostra “Bastoni da passeggio, utilità e prestigio” allestita presso il Palazzo di Città, curata dal Dott. Silvio Matteo Borsarelli.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica alle ore 19.00, alcuni famosi illustratori si esibiranno in performance dal vivo con il pennello virtuale. Le performance sono state organizzate in collaborazione con il Festival Illustrada libri per ragazzi scritti e disegnati.

L’accesso alla performance sarà gratuito con possibilità di visita di Infinitum al prezzo promozionale di 3,00 €, esclusivamente con l’accesso alle ore 19.00. Infine, cercando il coupon di Infinitum sul programma della Mostra dell’Artigianato Artistico, visitando Infinitum, sarà possibile utilizzare gratuitamente il pennello virtuale per 5 minuti!

Rimangono sempre attivi anche i pacchetti promozionali, in collaborazione con i locali commerciali di Piazza Maggiore, in abbinamento alla consumazione del gelato o dell’aperitivo.

• INFINITUM + aperitivo 10,00 €

• INFNITUM + gelato 10,00 €

Per la sicurezza dei visitatori i dispositivi utilizzati per la visita saranno opportunamente sanificati dopo ogni utilizzo, con prodotti specifici e garantiti, per la massima tutela degli avventori. Le operatrici, come da normativa vigente, verificheranno il possesso del green pass per l’accesso dei visitatori.

Per le modalità di prenotazione e per tutte le informazioni relative alla visita, è possibile consultare il sito internet www.infinitumondovi.it, scrivere alla mail info@infinitumondovi.it o chiamare il numero 389-2844372.

cs