Cuneo, forte richiamo del PD cittadino alla salvaguardia della qualità dei servizi erogati dal sistema sanitario territoriale

Si è riunita mercoledì 4 agosto la Commissione comunale speciale sul destino dell’area che verrà lasciata libera dall’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi, il capogruppo Carmelo Noto ha sottolineato come Consiglio Comunale ed Assemblea dei Sindaci dell’ASL CN1, a larghissima maggioranza, abbiano compiuto i passi necessari all’individuazione dell’area del Carle quale sede del nuovo HUB ospedaliero del Piemonte sud-ovest. Diventa ora essenziale il ruolo della Regione affinché il percorso prosegua spedito e senza intoppi.

La pandemia che il nostro paese sta affrontando da mesi, evidenzia ogni giorno di più come solo in una forte sinergia e complementarietà tra strutture ospedaliere e sanità territoriale si trovi la possibilità di contrastare efficacemente questa emergenza. Va quindi costruito un sistema che su questi due pilastri sia in grado di garantire ai cittadini servizi di alto livello, puntuali, efficaci ed efficienti.

Offrendo il benvenuto ed augurando “buon lavoro” alla dottoressa Elide Azzan (ASO) ed al dottor Giuseppe Guerra (ASL CN1), il PD cuneese – per loro tramite – ha inteso anche ringraziare tutti gli operatori delle due aziende per l’impegno profuso nei mesi scorsi. L’emergenza COVID è stata infatti affrontata, sia in ambiente ospedaliero, sia per i servizi erogati sul territorio, evidenziando l’alta professionalità di tutto il personale sanitario, il quale ha saputo operare con profonda ed apprezzatissima umanità anche nei frangenti più duri e tristi di questo cammino non ancora concluso.

La presenza della Fondazione per l’ospedale all’incontro ha rappresentato, inoltre, un prezioso valore aggiunto per un territorio che deve unire tutte le sue forze a sostegno del percorso appena iniziato, affinché esso proceda come progettato, garantendo sino al suo termine i servizi ai quali i nostri concittadini hanno diritto e sono abituati.

In Commissione sono state evidenziate alcune importanti zone di criticità che stanno coinvolgendo soprattutto la struttura ospedaliera, problemi che non vanno sottovalutati e che generano apprensione nella popolazione, la quale vuole continuare a guardare al “suo” ospedale con la fiducia e l’ammirazione che da decenni caratterizzano il legame fortissimo tra il Santa Croce e le sue terre.

La consigliera Santina Carla Isoardi ha segnalato le problematiche di difficoltà di accesso al CUP (centro prenotazione regionale). Per un confronto su queste problematiche, certi che i nuovi direttori sapranno porvi la necessaria attenzione, il PD ha proposto la convocazione di una seduta di commissione a ciò dedicata, in modo che i cittadini, tramite i loro rappresentanti, possano evidenziare le difficoltà ed ascoltare come il Sistema Sanitario stia lavorando per correggerle.

Sul tema della “salute” dei cittadini, dei servizi erogati, della qualità da salvaguardare ed incentivare, il PD cuneese – all’interno delle Feste Democratiche in programma in tutta la provincia – organizzerà una tavola rotonda mercoledì 15 settembre alla bocciofila “La Novella” di Cuneo. Parteciperanno Patrizia Manassero (vice-sindaco), Felice Borghi (chirurgo), Enrico Ferreri (dirigente sanitario), Elio Rostagno (ex sindaco e già presidente della Commissione Sanità in Cons.Regionale). Condurrà il dibattito Maria Peano (segreteria regionale PD con delega alla Sanitá), aprirà i lavori il Sindaco Federico Borgna.