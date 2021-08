A Limone Piemonte con il secondo appuntamento della rassegna musicale “Accademie in valle”

Il primo weekend di agosto a Limone Piemonte si apre con il secondo appuntamento della rassegna musicale “Accademie in valle”, che vedrà protagonista venerdì 6 agosto 2021 il Mediterranea Ensemble.

La formazione musicale, unica nel suo genere in Italia e composta da Andrea Candeli (chitarra), Corrado Ponchiroli (voce, ballo e percussioni) e Chiara Guerra (ballo e palmas), presenterà per l’occasione “Il flamenco e la Spagna di Federico Garcia Lorca”, un progettoche si propone di tracciare un filo conduttore storico-musicale di una cultura ricca e spesso poco conosciuta, attraverso la musica, il ballo flamenco, il canto dell’Andalusia e i versi scritti dal grande poeta e musicista spagnolo.

Il programma si apre e si chiude con i brani più famosi di Garcia-Lorca quali la Sevillana, Anda Jaleo, Zorongo Gitano e La Tarara, e comprende anche brani immortali di Manuel De Falla quali El Pano Moruno e la Danza Rituale del Fuoco.

Alle 21 al Piazzale Boccaccio, ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazioni sul sito www.limoneturismo.it. Per info: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281).

Mercoledì 4 agosto l’Ente Aree Protette Alpi Marittime e il Comune di Limone propongono l’escursione gratuita “Boschi, cervi e cascate della Valle Pesio”. Una passeggiata all’interno dalla Certosa di Pesio tra suggestivi boschi e lungo il percorso del fiume Pesio,seguendo il sentiero “Laendemic art”, un itinerario costellato dalle opere d’arte realizzate nel 2019 con materiali naturali reperiti sul posto che conduce al recinto faunistico delle Canavere, per un incontro ravvicinato coi cervi. La meta finale sono le spettacolari cascate del Saut, tra le più belle del Parco del Marguareis. Partenza con il nus alle 8.30 da Limone Piemonte; rientro previsto alle 17.30. L’iniziativa, cofinanziata dal Programma Alcotra Piter AlpiMed Mobil, intende promuovere la mobilità sostenibile e sperimentare un nuovo servizio dedicato ai turisti.

Giovedì 5 agosto grandi e piccini potranno prendere parte all’escursione “Scopriamo la storia geologica di Limone”: una passeggiata non impegnativa sotto la guida del geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Ritrovo al mattino presso i Forti del Colle di Tenda con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria online sul sito www.limoneturismo.it.

Per gli amanti dell’arrampicata, invece, sarà possibile percorrere la Via Ferrata del Bec Valletta con le guide alpine di Limone Piemonte. Il percorso, di media difficoltà, si trova nel vallone di S. Giovanni e prevede un dislivello di 380 metri. Info: Alessio 338 1164386.

Sempre giovedì 5 agosto al pomeriggio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all’equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio, accesso libero su prenotazione. Info: 333 4929247.

Venerdì 6 agosto dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 luglio presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 – info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 6 agosto dalle 15 alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Le visite guidate gratuite proseguiranno tutti i venerdì del mese di agosto. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Sabato 7 agosto escursione in Valle Gesso al Lago del Vej del Bouc (2.042 metri) a San Giacomo di Entracque con la guida Monica Dalmasso. Prenotazioni: sul sito www.limoneturismo.it. Al pomeriggio il tendone al Piazzale Nord ospiterà i laboratori creativi realizzati i in collaborazione con il Museo dello sci Agostino Bottero e la Fabbrica dei suoni: dalle 15.30 alle 16.30 attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni, mentre dalle 16.30 alle 17.30 giochi per bambini dai 3 ai 6 anni. Info e prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Al Maneggio, invece, si svolgerà la Bike Experience Ability, gara di abilità in sella alla mountain bike per i ragazzi dai 5 ai 16 anni. Al termine delle prove premiazione e gadget per tutti. Info: bikeexperience.limone@gmail.com.

In serata alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita andrà in scena lo spettacolo “Non tutto è C… come sembra”, scritto da Domenico Clerico e diretto da Federica Faccaro. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico (tel. 0171 925281).

Per gli amanti del grande schermo, invece, la Pro loco di Limonetto propone una serata di cinema all’aperto. Alle 21 presso l’Anfiteatro della frazione.

Domenica 8 agosto l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso propone un’escursione al Crest (1.851 metri) per ragazzi dai 12 ai 17 anni. Prenotazioni: sul sito www.limoneturismo.it. Sempre domenica 8 agosto nel centro storico i bar e i ristoranti del centro storico accoglieranno la rassegna “Vini e fisarmoniche”, con degustazione di numerose etichette delle Langhe e accompagnamento di musica occitana. A Limonetto, invece, la Proloco propone giochi e animazione per bambini a partire dalle 16. Alle 21 la Chiesa parrocchiale di San Pietro in vincoli ospiterà un concerto spirituale promosso dall’Associazione Amici della Musica di Savigliano nell’ambito del progetto Recondite Armonie 2021. L’appuntamento limonese della rassegna musicale “Organi Vespera”, dedicata alle esibizioni su organi storici, vedrà la partecipazione di Cesare Mancini, organista della Cattedrale di Siena. www.amicimusicasavigliano.org.

Lunedì 9 agosto al pomeriggio è in programma un’escursione per famiglie e bambini dai 5 anni in su ai Tetti Ramondin, in frazione Sant’Anna, accompagnati dalla guida naturalistica Monica Dalmasso. Una passeggiata immersi nella natura, passando dai tetti Matega e Allioni, fino all’alpeggio dei Tetti Ramondin, dove si potranno osservare le mucche al pascolo e si potrà chiacchierare con l’allevatore limonese Davide, che racconterà aneddoti e curiosità sulla vita di questi preziosi animali. Ritrovo alle 14 in località Sant’Anna, nei pressi della piazzola sede della ex. Scuola della frazione, e rientro alle 17/17.30. La partecipazione all’escursione è gratuita. Prenotazioni entro il giorno precedente sul sito www.limoneturismo.it. La stessa escursione verrà riproposta anche martedì 10 agosto.

In serata ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna “Il racconto dei racconti”, dedicata al teatro e alla narrazione: grandi e piccini potranno mettersi in gioco ed imparare i segreti dell’arte di raccontare e di saper ascoltare storie. Dalle 20.30 alle 22 al tendone del Piazzale Nord. Prenotazione online sul sito www.limoneturismo.it.

Martedì 10 agosto alle 18 presso l’Anfiteatro di Limonetto si terrà la una lettura dantesca musicata e commentata a partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria (commento di Don Martino Pellegrino, lettura di Claudia Ferrari, musica di Nicolò Bottasso e Filippo Ansaldi). L’evento è organizzato dalla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi nell’ambito della rassegna “Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi”. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni: info@amormimosse.com.

Si ricorda, inoltre, che la seggiovia Cabanaira sarà aperta tutti i giorni fino al 29 agosto, dalle 9.30 alle 17.30, accessibile anche ai ciclisti in mountain bike, che potranno poi lanciarsi nel nuovo tracciato tecnico dedicato al downhill nel Vallone Cabanaira. Info e costi: www.riservabianca.it.

cs