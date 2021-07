Trinità: approvato l’assestamento di bilancio 2021 in consiglio comunale

Questo pomeriggio si è svolto il Consiglio Comunale in sessione ordinaria a Trinità. Solo tre i punti all’ordine del giorno. Il primo punto ha trattato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dello stato di attuazione dei programmi e dell’assestamento di bilancio 2021.

Si tratta di verificare che il bilancio mantenga gli stessi equilibri: il bilancio al momento ammonta a circa 4 milioni e mezzo di euro; il consiglio ha deciso di fare una variazione: in entrata sono presenti 24 mila euro dei contributi del Covid-19 (in attesa che arrivino dallo Stato) divisi in 6 mila euro per i centri estivi e 14 mila per la solidarietà alimentare. In entrata è presente anche il rimborso IMU che ammonta a 16 mila euro. Inoltre il Consiglio ha pensato di vendere il vecchio scavatore per 2 mila euro e di acquisirne uno seminuovo per 25 mila; il Comune ha chiesto un contributo alla Regione Piemonte di 20 mila euro per l’acquisto di un nuovo scuolabus e gli altri 20 mila verranno messi dalla Fondazione Crf per un totale di 40 mila euro. La Consigliera Spertino si è astenuta.

Nel secondo punto approvazione del D.U.P.S. 2022-2024. Il D.U.P.S. è in approvazione semplificata perché Trinità è al di sotto dei 5 mila abitanti. All’interno di questo documento c’è l’efficientamento energetico per un importo di 450 mila euro, con un contributo di 350 mila euro che arriva dalla Regione e i lavori di ristrutturazione della caserma per un costo di 100 mila euro.

Nell’ultimo punto si è trattato della comunicazione del Sindaco in merito all’opera di finanziamento di opera pubblica. Da quest’anno a causa del Decreto Crescita il Comune riceve 100 mila euro invece di 50 mila euro. Quindi questi soldi verranno utilizzati per la caserma dei Carabinieri divisi in: 77 mila euro circa per le lavorazioni, 3 mila euro circa importo per piano di sicurezza non soggetto al ribasso, somma e disposizione per imprevisti 3 mila euro circa, spese tecniche per circa 5 mila euro e IVA per circa 2 mila euro per un totale di 100 mila euro.