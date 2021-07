Eccellenza: Pro Dronero da battaglia! Ufficiale l’ingaggio di War

Ecco il sostituto di Niang. Dopo l’addio dell’attaccante, trasferitosi al Settimo, la Pro Dronero si è subito messa al lavoro e ora può annunciare ufficialmente il suo nuovo numero 9. Si tratta di Mouhamadou Mustapha War.

Nato in Senegal il 3 gennaio 1996, War è reduce dall’esperienza al Vultur Rionero 1921, club militante nel campionato di Eccellenza in Basilicata. Per lui, però, si tratta di un ritorno in Piemonte, essendo cresciuto nelle giovanili del Torino Fc.

Dopo i granata, la prima esperienza con i grandi fu nella seconda divisione ungherese, al fiango di Tommaso Rocchi, prima di un lungo percorso in Serie D (Casale, Villafranca Veronese, Romanese e Bucinese) ed Eccellenza (al Fossano).

Il suo arrivo si aggiunge alle conferme offensive di Dutto, Brino e Rastrelli. “E non finisce qui – spiega il Ds Mauro Maisa – nei prossimi giorni potrebbero esserci altre novità interessanti”.