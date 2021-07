Cuneo, mercoledì 28 luglio proiezione di “Pride” al Cinema Monviso con la cooperativa Emmanuele e l’I.I.S. Grandis

La Cooperativa Sociale Emmanuele e l’Istituto di Istruzione Superiore GRANDIS di Cuneo hanno proposto nei mesi estivi alcune serate di Cinema per far riflettere giovani e adulti su alcuni temi di attualità e rilievo.

Dopo il successo della prima serata di giugno, con il film “Il diritto di contare”, che ha visto il cortile della scuola aprirsi alla cittadinanza dopo mesi di chiusura, al via la seconda serata. Mercoledì 28 luglio verrà proiettato “Pride” alle ore 21 presso il Cinema Monviso di Cuneo. Il film racconta dell’estate del 1984 al Gay Pride di Londra in cui un gruppo di attivisti gay e lesbiche decide di raccogliere fondi per sostenere le famiglie dei minatori in sciopero.

I temi proposti tramite i film, quello delle discriminazioni e dell’omofobia, sono stati individuati dai giovani studenti e studentesse dell’istituto tramite un sondaggio negli scorsi mesi a scuola, con l’obiettivo di creare occasioni di riflessione aperte alla cittadinanza.

La proiezione è gratuita e l’accesso è aperto all’intera cittadinanza, ma è necessario prenotarsi. Per iscriversi contattare Fabiola Dutto al cell. 380 154 9248 o inviando una mail a fabiola.dutto@emmanuele-onlus.org.

Le iniziative verranno svolte nel rispetto delle normative anti covid 19.

Si ringrazia il Comune di Cuneo per il patrocinio all’iniziativa e la concessione del Cinema Monviso.

Le proiezioni sono realizzate all’interno del progetto Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante, progetto multiregionale selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge oltre 60 partner fra cooperative sociali, scuole e associazioni in tre Regioni, Campania, Piemonte e Toscana, e la cooperativa Sociale Dedalus quale soggetto capofila. Bella Presenza si prefigge di prevenire e contrastare il fallimento scolastico e la povertà educativa, mettendo al centro la bellezza intesa come bussola che orienta l’agire educativo e che consente, anche dentro le fragilità, di dissodare risorse e produrre convivenza e inclusione. Cuneo è uno dei territori di sperimentazione di questo agire educativo, grazie alla collaborazione fra la Cooperativa Sociale Emmanuele, l’I.I.S. Grandis, il C.P.I.A. Cuneo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

