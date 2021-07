Nuovo volto per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 2021-22: ufficializzato infatti l’arrivo del giovane libero Mattia Lilli. Classe 2002, nativo di Stella, cresciuto nell’Albisola muovendo le prime esperienze di Prima Squadra in Serie C dopo un bel percorso giovanile, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Colombo Genova, in Serie B, vincendo anche il titolo di Campione d’Italia con l’Under 19, a Fano, battendo in Finale il Trentino Volley lo scorso 11 luglio.