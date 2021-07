Domenica 18 luglio alle ore 17,30 a Cuneo va in scena lo spettacolo “Cappuccetto blues”

Domenica 18 luglio 2021 alle ore 17,30, presso il Parco La Pinetina nel Quartiere Donatello (Via G.B. Bongiovanni, Cuneo), Teatro Invito porta in scena “Cappuccetto blues”, spettacolo consigliato per bambini tra i 4 e i 10 anni che si presenta come una versione di Cappuccetto rosso “dal punto di vista dei lupi”.

I due protagonisti, Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce, una coppia comica che ricorda Stanlio e Ollio, si muove tra un pizzico di magia e clowneria cantando e suonando dal vivo, dando vita a una performance molto divertente diretta dal regista Luca Radaelli. Gli attori vestono i panni di due bluesman, due musicisti girovaghi un po’ straccioni e un po’ poeti, che ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, il grande George “Howling” Wolf, artista trasformista in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati (bambina, vecchietta, etc) ma purtroppo finito male in un incidente di caccia.

La strana coppia sta andando a Wolf City al “Wolf Pride”, il raduno dei lupi, cantando le sue arie preferite (l’inno dei lupi, la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore, etc.), con l’obiettivo di riscattare i lupi, considerati reietti solo perché han sempre fame. Nel tentativo di ristabilire la verità, i due lupi raccontano la storia a modo loro: l’arte dell’inganno darà i suoi frutti? La fame da lupi verrà placata?

“Cappuccetto blues” è il primo appuntamento domenicale con la rassegna estiva di teatro all’aperto per bambini e ragazzi “Incanti in città”, organizzata dalla Compagnia il Melarancio, in partenariato con il Comune di Cuneo e la Biblioteca 0-18, con il sostegno della Fondazione CRC e in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Tutti gli spettacoli in cartellone sono rivolti sia agli spettatori che abitano in città, sia ai turisti di passaggio a Cuneo o alle famiglie in vacanza nelle nostre montagne. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] o telefonare allo 0171/699971 o al 347/9844570 o consultare il sito www.melarancio.com.

Per partecipare allo spettacolo è necessario prenotarsi ed acquistare un biglietto dal prezzo di 3 euro (gratuito sotto i 3 anni), essendo i posti contingentati per il rispetto delle misure di prevenzione del Covid e a motivo dei costi legati al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Per chi non li avesse prenotati, i biglietti saranno acquistabili al botteghino a partire da 45 minuti prima dello spettacolo. Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo: l’accesso all’area sarà consentito a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.

