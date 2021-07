Aggiornamento Covid-19 ad Alba: sono 3 i residenti positivi, nessuno di questi è ricoverato

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 3 di cui 0 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72. I guariti da inizio pandemia sono 1353. I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“I numeri dei contagi continuano ad essere contenuti, così come i ricoveri Covid a Verduno, 3 di cui nessuno in terapia intensiva e nessun nostro concittadino – spiega il sindaco Carlo Bo -. La campagna vaccinale ha raggiunto le 101.655 prime dosi e 64.705 seconde dosi, per oltre 166mila somministrazioni fatte da inizio anno”.

Il Piemonte è in “zona bianca”

Spostamenti

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:

– senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca e della zona gialla;

– senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

– verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle eventuali restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito, nel rispetto delle eventuali restrizioni di orario delle zone da e verso le quali ci si muove, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Mascherine

In zona bianca, come su tutto il territorio nazionale, anche dopo il 28 giugno 2021 è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In zona bianca, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus), tranne quando si è in presenza soltanto di persone conviventi.

Devono inoltre essere obbligatoriamente indossati all’aperto:

– in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti o affollamenti (per esempio quando si è in coda o ci si trova in un mercato o in una fiera);

– negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie;

– in presenza di persone delle quali si conosca una alterata funzionalità del sistema immunitario.

L’obbligo non è comunque previsto per:

– bambini sotto i 6 anni di età;

– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

– mentre si effettua l’attività sportiva;

– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a [email protected]

c.s.