Promozione e valorizzazione del territorio: presentato a Cuneo l’Ente ProLoco Piemonte (FOTO e VIDEO)

Un’opportunità in più per promuovere e valorizzare il territorio piemontese. Presentato questa mattina a Cuneo, presso la Sala Costanzo Marino, l’Ente ProLoco Piemonte, che unisce ProLoco ed Associazioni, senza scopo di lucro, con finalità di, appunto, promozione e valorizzazione del territorio e della cultura della Regione Piemonte.

Ma non solo. L’Ente, costituito formalmente il 21 dicembre del 2020, si prefigura di spingere nuovi strumenti mutuati dall’imprenditorialità; attivare una rete digitale di scambio dati e conoscenze, supportare le Associate nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo Settore ormai in atto.

La valorizzazione territoriale terrà conto di tutte le potenzialità ambientali, paesaggistiche, socio-culturali, artistiche e produttive della Regione Piemonte, in un’ottica di collaborazione, con tutti quei territorio vicini, che dispongono delle stesse ricchezze ed opportunità.

A capo dell’Ente, il cui statuto è stato approvato dalla Regione Piemonte, con la carica di Presidente troviamo Lorenzo Buratto, 67enne commerciante in pensione di Sant’Albano Stura, rappresentante della Pro Loco Dalmazzi e già Presidente Provinciale (dal 2016 al 2020) dell’UNPLI: “L’Ente Pro Loco Piemonte si propone non solo nella promozione del territorio, ma anche nei confronti alle Pro Loco ed a tutte quelle associazioni che al momento non fanno capo a nulla ma che, in futuro, potrebbero far parte del Terzo Settore, grazie ad una riforma che rappresenta una svolta epocale nell’associazionismo“.

Presenti alla conferenza stampa di lancio, Mario Zintilini, Consigliere dell’Ente e membro della Proloco di Upega, il Consigliere Regionale Matteo Gagliasso e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia: “Abbiamo sempre riconosciuto un grande lavoro ed un’importante opera di volontariato alle Pro Loco – ha sottolineato -. E’ vero che la pandemia ci ha messo in ginocchio, ma le premesse per ripartire sono positive: continueremo a sostenere le Pro Loco con la Legge 36 e, come annunciato dal Presidente Cirio, con il rifinanziamento della Legge 4 sulle strutture“.

L’Ente ProLoco Piemonte, del quale fanno parte attualmente 48 ProLoco in tutta la regione e 2 in Granda con circa 3000 tesserati, ha inoltre sottoscritto una convenzione di collaborazione con A.C.S.E., l’Associazione Cultura e Sport per l’Europa. Fra i partner troviamo anche le Polisportive Giovanili Salesiane, ente riconosciuto dal CONI e, membership internazionali, l’ISCA (International Sport and Culture Association) e la TAFISA (The Association For International Sport for All).

OBIETTIVI PER IL QUADRIENNIO 2021-25 – Variegate le attività su cui l’Ente ProLoco Piemonte si impegnerà:

Comunicazione: con la creazione di un sito dedicato e collegato ai social network per un colloquio diritto con le associate, in cui le stesse potranno attingere a norme, modulistica ed esempi virtuosi.

Promozione Territoriale: sostenere nelle ProLoco/Associazioni la ricerca e la valorizzazione di tutto il patrimonio culturale e ambientale dei propri territori attraverso lo studio, la conoscenza e la divulgazione degli aspetti archeologici, naturalistici, storici ed architettonici, anche attraverso iniziative, progetti, percorsi e preparazione di materuale pubblicitario e divulgativo.

Politica Giovanile: l’Ente potrà organizzare incontri formativi e visite alle sedi associate creando un micro-turismo solidale; Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani, per attivare quel processo di “Imparare facendo” e suscitare un interesse verso la “cittadinanza attiva”; la collaborazione con ACSE potrà dar vita alle “Olimpiadi delle ProLoco” con concorsi, gare, sfide.

Patrimonio Linguistico: conoscenza e tutela delle Lingue del Piemonte, tramite progetti (come “Detto e Ridetto”), confronti, pubblicazioni, finalizzate alla conoscenza delle nuove generazioni.

Consulenza e Assistenza Istituzionale: lo staff costituito, con la collaborazione di un gruppo di fiscalisti e giuristi, genera un’attenta disamina delle normative in vigore e della riforma del Terzo Settore, per un’assistenza alle Associate in tempo reale.

Sicurezza e Formazione: con momenti di incontro on line e/o in presenza, compatibile con l’andamento della pandemia e nel rispetto delle regole, su aspetti di lettura e applicazione delle regule statutarie; approfondimento sulla riforma del Terzo Settore; lettura dei territori; corsi HACCP; redazione di un manuale on line sul tema sicurezza nelle manifestazioni, fiere, eventi e sagre, durante e dopo il Covid.