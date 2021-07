Campagna Vaccinale: info e chiarimenti dall’Asl Cn2

La Regione Piemonte prosegue la campagna di vaccinazione COVID-19 della popolazione attraverso la preadesione delle categorie individuate dal piano vaccinale nazionale.

COME ADERIRE ALLA VACCINAZIONE

Le istruzioni per aderire alla vaccinazione sono contenute nel portale regionale:

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/

La campagna di vaccinazione coinvolge, sempre nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dal piano vaccinale nazionale, anche chi è domiciliato in modo continuativo nel territorio dell’ASL CN2 Alba-Bra per motivi di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo (inclusi i cittadini AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). In tal caso è possibile dare la preadesione tramite il portale regionale:

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/

COME SPOSTARE O ANNULLARE LA DATA DELL’APPUNTAMENTO

Accedendo all’area personale del sito www.ilpiemontetivaccina.it con le consuete modalità (accesso con tessera sanitaria, codice fiscale ed OTP o con SPID), in corrispondenza dell’appuntamento non ancora erogato, compare il pulsante MODIFICA. Cliccando sul pulsante è possibile spostare o annullare un appuntamento:

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/autenticato

Eventuali richieste di informazioni o segnalazioni relative alla vaccinazione COVID-19 e ad altri temi ad essa correlati (inclusa la certificazione verde) possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:

[email protected]

Informazioni costantemente aggiornate sui vaccini COVID-19 sono disponibili sulle seguenti pagine web:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255

https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19

https://www.aifa.gov.it/vaccini-covid-19

VACCINAZIONE DEI CITTADINI CHE HANNO SUPERATO L’INFEZIONE DA SARS-COV2

Le conoscenze acquisite nel tempo hanno determinato recenti variazioni delle disposizioni relative alla vaccinazione dei soggetti che hanno precedentemente contratto la malattia da SARS-Cov2 (COVID19).

Attualmente chi ha contratto il COVID19 (indipendentemente se sintomatico o asintomatico) *entro tre mesi dall’accertamento dell’infezione (ossia, dal primo tampone positivo): non deve fare la vaccinazione;

*tra 3 e 6 mesi dall’accertamento dell’infezione (ossia, dal primo tampone positivo): effettua una sola dose;

* se il primo tampone positivo risale a più di 6 mesi prima: deve fare due dosi di vaccino.

In base a precedenti disposizioni, alcuni cittadini che hanno contratto la malattia nel corso delle prime ondate, e che quindi dovrebbero effettuare due dosi, ne hanno effettuata una sola, il che comporta il non completamento del ciclo vaccinale e la mancata attribuzione del “Green Pass”.

Le persone che si trovassero in questa condizione (precedente COVID19 da più di 6 mesi e nessuna dose o una sola dose somministrata), possono scrivere una mail all’indirizzo

[email protected], fornendo i propri dati anagrafici e il proprio riferimento telefonico, spiegando la motivazione del messaggio. Verranno richiamati appena possibile per fissare appuntamento per completare il ciclo vaccinale.

