Il Polo Food-Wine presentato al Castello di Grinzane Cavour (VIDEO e FOTO)

E’ stato presentato (ieri mattina) al Castello di Grinzane Cavour il Polo Food-Wi­ne, un progetto logistico ideato dal Comitato Promotore del Polo logistico e dei servizi per il settore “Agroalimentare-Vitivinicolo” del Basso Piemonte.

L’obiettivo è quello di realizzare un grande hub industriale arricchito da servizi specifici dedicati al comparto agroalimentare e vitivinicolo della provincia di Cuneo e Asti.

“Vogliamo creare un unicum nel panorama mondiale. Il nostro polo dovrà avere piu posizioni strategiche, e fare rete insieme a tutte le aziende che ne fanno parte, con il supporto di enti partecipati e associazioni di categoria – ha detto Annalisa Genta, presidente del comitato – “in questo modo sarà possibile creare un rapporto di collaborazione tra tutti i soggetti che operano sul territorio, e aumentare l’efficienza del comparto.”

Un commento positivo è arrivato dalla Provincia, nella veste di Roberto Passone: “il settore della logistica è da sempre all’attenzione della Provincia di Cuneo. Sono tante le criticità che vediamo ogni giorno, come una viabilità non adatta al tessuto economico locale e costi aggiuntivi legati alle difficoltà presenti. Lavorare in rete con tutte le realtà produttive permette di ottimizzare le risorse per conseguire risultati importanti. Sul tema abbiamo discusso molto, anche in vista del piano di posizionamento della città di Cuneo. La sinergia con questo progetto è molto forte.”

Il progetto del Polo Food Wine è stato inserito nella lista degli interventi che la Regione Piemonte ha presentato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di transizione ecologica. Voci critiche però sono arrivate dal fronte della destra, sia da esponenti nazionali che europei.

“Il PNRRè una mezza chimera, sono fondi che arriveranno solo a certe condizioni e creeranno debito pubblico. Sarebbe meglio utilizzare i residui dei fondi nazionali già stanziati” ha detto il senatore (e sindaco di Priocca) Marco Perosino.

“Ci saranno delle problematiche oggettive lungo il percorso. Abbiamo leggi poco valide. Dovremmo tornare a parlare di federalismo. Una politica tributaria centralizzata causa una dispersione dei fondi derivanti dalla tassazione” ha aggiunto l’europarlamentare Gianna Gancia.

Di seguito le interviste ad alcuni dei protagonisti della giornata e le immagini dell’evento: