L’European Football Academy a Chiusa Pesio e Cuneo con la partecipazione a numero chiuso di 90 giovani atleti

Tante le richieste di partecipazione al 2° Stage estivo cuneese e diversi i ragazzi che non hanno potuto partecipare a causa del numero chiuso dell’evento: 30 partecipanti a Chiusa Pesio (con 3 Allenatori) e 60 a Cuneo (con 5 Allenatori ed un preparatore dei portieri). Anche quest’anno, lo Stage estivo è stata un’occasione per i bambini del territorio cuneese di provare e conoscere il metodo EUROPEAN FOOTBALL ACADEMY, in vista della ripresa dei corsi di perfezionamento individuale.

L’attività si è svolta presso l’impianto sportivo “Cannon D’Oro” di Chiusa Pesio e lo “Sporting Club” di San Rocco Castagnaretta e ha visto la partecipazione di 90 atleti/e sotto la supervisione dello Staff EUROPEAN FA composto da tecnici qualificati Uefa B, Uefa C, Laureati in Scienze Motorie e Sportive e due insegnati di scuola secondaria.

I partecipanti hanno svolto diversi tipi di attività, un mix bilanciato tra proposte tecniche, piscina, tornei, relax, beach soccer, supporto scolastico, mental coaching e proposte d’allenamento con l’obiettivo di rendere liberi gli atleti di esprimere la propria creatività e di trasmettere sicurezza nelle proprie attitudini e capacità. Nel corso degli stage hanno fatto visita l’osservatore della Juventus Luca Giordano, il portiere del Rennes Alfred Gomis ed il fratello Morice della Spal. A chiusura dell’evento è stato consegnato a tutti i partecipanti un attestato, una mini coppa Champions League e alcuni premi speciali a sottolineare l’importanza del Fair Play in ambito sportivo.

A coordinare il tutto il responsabile tecnico Stefano Bonelli ed il suo Staff. “Il sorriso dei bambini credo sia stata la cosa più bella di queste settimane – spiega Stefano – a maggior ragione dopo questi mesi di chiusura. Un bel segnale di ripartenza in vista della prossima stagione calcistica.

Siamo entusiasti della settimana che abbiamo introdotto a Chiusa Pesio, una località montana accogliente, con un clima ideale ed un bellissimo campo in erba naturale. Inoltre ha riscosso grande successo il Beach Soccer, dove i bambini hanno potuto sperimentare il loro coraggio esercitandosi su gesti tecnici in acrobazia sulla sabbia: colpi di testa in tuffo, rovesciate e parate spettacolari.

Crediamo in un approccio multidisciplinare, un ambiente sereno e senza giudizio, di rispetto e fiducia, dallo stile di conduzione partecipativo e non direttivo che renda l’allievo protagonista del processo di apprendimento, creando i presupposti per un atleta intenso, corretto, consapevole ed autonomo.

Per raggiungere questi obiettivi, ci siamo ispirati ad uno stile di conduzione che richiede tanta pratica, volontà e preparazione, pertanto abbiamo intrapreso un percorso di crescita anche con il supporto degli psicologi dello sport. Un approccio costante di questo tipo, crediamo che porterà a dei benefici straordinari sulla loro personalità e sul modo di apprendere dei ragazzi.

Mi sento di ringraziare tutte le diverse figure che ci hanno ospitato nelle varie strutture per la disponibilità ed amicizia dimostrataci. Ringrazio i ragazzi/e provenienti da tutte le società del territorio ed i genitori per la fiducia e la stima che ci dimostrano ogni anno, tutto ciò ci incoraggia a fare sempre meglio. Ringrazio tutti i collaboratori della EUROPEAN, un Staff affiatato, con una forte identità di squadra e con la stessa voglia di migliorarsi ogni giorno: dal nostro Prof Alessandro Armando, al richiestissimo Mister astigiano Samuel Mortara, al Mister di tecnica individuale Navaraj Venere, all’Allenatore dei Giovanissimi Regionali del Bra Alessandro Murgia, all’Allenatore Uefa C di Asti Federico Roasio, al Preparatore dei portieri Lys Gomis, al collaboratore Andrea Corso, fino ad arrivare alla segretaria Anna Paoletti. Un ringraziamento agli sponsor Balocco ed Il Podio che con il loro contributo e collaborazione sono stati preziosi per la realizzazione dell’evento.”

L’appuntamento con gli stage cuneesi è al prossimo anno: introdurremo 2 nuove località. Per chi desidera partecipare ai prossimi eventi dell’estate 2021, l’appuntamento è in Liguria a Sanremo dal 26 luglio al 20 agosto (8^ edizione).