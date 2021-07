Beinette: beach volley, ciclismo e letture animate tra le attività dell’estate 2021

Ripartono anche le attività degli «Animatori» dell’oratorio di Beinette, in questo contesto estivo nel quale la «pandemia» continua, tra «vaccini» e «varianti»… Dal 12 al 16 luglio, alle 20,45, è proposto, al campetto parrocchiale, il torneo di «beach volley» (pallavolo su sabbia), con formazione di quattro giocatori, a sorteggio, età minima quindici anni. La quota di iscrizione è di 10 euro e bisogna telefonare, sollecitamente (entro questo sabato 10) al 333.8853590. Il sorteggio delle squadre sarà prima dell’inizio del torneo e squadre e calendari saranno comunicati agli iscritti domenica 11 (si cercherà di evitare che una squadra debba giocare tutte le sere). Non saranno ammessi spettatori.

Sabato 10 e domenica 11 luglio il Sindaco ha annunciato il passaggio (dopo quello, in zona, del «Giro d’Italia femminile») del «Campionato Nazionale su strada Open 2021», in Via Vecchia di Pianfei.

Nel pomeriggio di mercoledì 7 la Biblioteca di Beinette ha proposto appuntamento di «Nati per Leggere – Piemonte», ciclo di letture animate per bambini tra i tre e gli otto anni del «Sistema Bibliotecario Cuneese», con la favola in musica «Ortone, il grano di polvere e l’uovo», a cura di «Noau – Officina Culturale» (bambini da tre a cinque anni accompagnati, prenotazione obbligatoria, assoluto rispetto delle norme sanitarie).