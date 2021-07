Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: a Boissano Marco Ambrosio primo con record personale nel lancio del martello allievi

Non si ferma la stagione estiva dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che. nella giornata di martedì 6 luglio, ha preso parte alla gara infrasettimanale di Boissano inserita nel circuito “Atletica Estate 2021”.

È stata l’occasione di un ultimo test per alcune delle ragazze impegnate nel fine settimana ai campionati italiani di Rieti, ma anche per gli atleti delle categorie giovanili di verificare i miglioramenti fatti vedere in allenamento.

Partendo proprio dai più giovani, vanno sottolineate le prestazioni di Alessia Tacchini sui 60 metri ragazze capace di scendere al personale di 8”86, tempo che le ha permesso di salire sul gradino basso del podio non distante dalla vincitrice Carlotta Giovannetto (Pont Donnas) in 8”72 (bene anche Paola Ambrosio 9”16), e di Matteo Blangero sui 600 metri giunto secondo dopo aver tenuto testa per più di un giro a Gabriele Ferrara, primo in 1’33”70 (sesto Antonio Boetti con 1’57”21). Ottima anche la prova della staffetta veloce 4×100 con l’innesto di Anna Mamiedi in prima frazione e dalle consolidate Alice Botto, Paola Ambrosio e Alessia Tacchini capaci di fare fermare il crono a 57”90 (nuovo p.b.) e di vincere la gara.

Tra i cadetti la migliore spallata di Cristian Boschetti nel giavellotto è stata misurata a 34,69 mt, seguito da Federico Palladino con 30,71 mt; Jacopo Grosso si è nuovamente cimentato nel lancio martello facendo atterrare la boccia di ferro con maniglia a 20,95 mt per poi stabilire il proprio nuovo limite personale con 4,80 mt nel salto in lungo (personale anche per Alessandro Sito 4,61 mt e Gabriele Botto 3,98 mt). Negli 80 metri quasi sotto il “muretto” dei 10 secondi, il carruccese Cristian Boschetti terzo in 10”03, con il garessino Samuele Carrero poco dietro in 10”21. Tra le cadette la cebana Elena Rebuffo si migliora ancora sia negli 80 metri con 11”27 che nel salto in lungo con un balzo a 4,61 metri, mentre la compaesana Carola Pecollo questa volta si deve accontentare di un modesto 4,05 mt (11”97 sugli 80 mt). Alice Bertola si piazza al quinto posto nel martello con 24,63 metri e al secondo, all’esordio, sui 300 metri ad ostacoli con 59”57.

Nelle allieve Sofia Sannino e Alice Boasso si sono bene comportate nei 100 metri chiusi rispettivamente a 13”07 e 13”39: miglior crono personale non ventoso e di buon auspicio per i campionati italiani. Tra gli allievi si segnala il rientro, dopo un mese di stop per infortunio, di Jhay Zhan impegnato sui 100 metri chiusi in 12”33 e l’esordio di Luca Baricalla.

La Liguria porta bene a Marco Ambrosio: nel lancio del martello la pedana di Boissano gli regala la soddisfazione del primo posto e, quello che più conta, un miglioramento di oltre 2 metri rispetto al precedente p.b. (32,27 metri).

Questi i risultati degli altri Monregalesi in gara.

60 ragazze: Anna Mamiedi 9”38, Alice Botto 9”62

60 ragazzi: Antonio Boetti 9”01, Francesco Naso 9”73, Giulio Toppino 9”89

600 ragazzi: Francesco Naso 2’06”64, Giulio Toppino 2’11”52

Vortex ragazzi: Matteo Blangero 40,23 mt

300 cadetti: Lorenzo Pecollo 41”84, Valerio Cerri 43”78

80 cadetti: Valerio Cerri 10”51, Lorenzo Pecollo 10”53, Alessandro Sito 11”32, Gabriele Botto 12”13;