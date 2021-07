Volley A2/F: l’entusiasmo di Francesca Trevisan per la LPM Bam Mondovì

“Il tifo di Mondovì me lo ricordo davvero molto bene: sono il settimo uomo in campo. Speriamo che i palazzetti riaprano, che i tifosi i possano essere, che ci carichino, perché sono sicura che saremo già belle cariche di nostro e sarà un valore aggiunto. Li aspettiamo a braccia aperte: non vedo l’ora!”

Così si presenta con entusiasmo Francesca Trevisan, nuovo colpo della Lpm Bam Mondovì: schiacciatrice classe 1995, dopo alcune stagioni in B1, l’atleta veneta inizia la carriera in Serie A2 nel 2014, a Bolzano. L’anno successivo sbarca in A1, a Vicenza, dove conosce Veronica Bisconti, nuovo libero delle pumine. Nel 2016 vola ad Olbia, per poi disputare due stagioni con il Montecchio, in A2. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Trentino Rosa, nella massima serie, insieme alla palleggiatrice Maria Luisa Cumino.

“Sono davvero molto felice. Ho sempre seguito l’Lpm Bam Mondovì e sono stata avversaria molto spesso. – ha commentato la nuova Pumina – Ho avuto quindi occasione di vederla “da esterna” e mi è sempre sembrato un bellissimo ambiente: sono contenta di poterne fare parte nella nuova stagione! Ho sempre sentito parlare bene della società: solida, seria e compatta, e non è semplice trovare una realtà così.”

A Mondovì, Trevisan ritroverà, appunto, Bisconti e Cumino, con le quali ha avuto modo di giocare nel corso della carriera:“Vedo che la squadra è composta, oltre che da giocatori forti, anche da belle persone, con la carica giusta! Non vedo l’ora di ricominciare!”

E sull’allenatore Bibo Solforati: “A fine stagione sono andata a fare degli allenamenti con il Volta ed ho quindi conosciuto il coach. Dal punto di vista umano mi è piaciuto molto. Come allenatore ne avevo sentito parlare molto bene e ne ho avuto la conferma, durante le sedute tecniche che abbiamo fatto insieme.”

In questi mesi lontano dal campo, la nuova schiacciatrice rossoblu si manterrà comunque in forma, sulla spiaggia: “Sono impegnata in alcune tappe di beach volley.” – spiega Trevisan – “Quest’estate era difficile organizzare qualcosa, quindi ne approfitto: continuo ad allenarmi e mi rilasso in spiaggia.”