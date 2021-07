Al via i saldi estivi 2021 in Piemonte

“Siamo pronti – dichiara Roberto Ricchiardi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – ad accogliere i clienti con i servizi di consulenza ed assistenza post vendita che soltanto i negozi di vicinato possono offrire, garantendo il rispetto delle regole in accordo a livello nazionale con le Associazioni dei Consumatori”.

“Ci aspettiamo – precisa Ricchiardi – consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità”.

I saldi inizieranno sabato 3 luglio, per una durata di otto settimane ed interesseranno tutti quei settori soggetti all’evoluzione della moda ed alla stagionalità, quindi, per esempio, abbigliamento, calzature, accessori moda, abbigliamento sportivo, casalinghi e quant’altro.

L’uniformità di norme previste da Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna dovrebbe evitare le cosiddette “migrazioni da saldi”

“L’auspicio – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – è che riparta la corsa allo shopping; dopo un lungo periodo di restrizioni ci auguriamo che i saldi estivi possano rappresentare un’occasione importante per recuperare il tempo perduto.

“Inoltre – conclude Chiapella – attendiamo dal Governo una forte presa di posizione per l’introduzione di un’imposta minima globale sui ricavi dei colossi del web nei Paesi in cui operano. È una soluzione fondamentale per riequilibrare i rapporti di forza in un mercato che non può rimanere senza regole. Occorre dare certezze alle imprese per garantire i valori della nostra società, della nostra tradizione”.

