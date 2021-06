Volley U19/M – Cuneo supera Malnate e attende Genova, Salomone: “Sfruttiamo il riposo mattutino”

Cuneo conquista il primo step delle Finali Interregionali Under 19, battendo per 3-0 la Stella Azzurra Malnate. La Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo si è aggiudicata così il riposo mattutino, affrontando la Colombo Volley Genova oggi, mercoledì 30, alle ore 16.30, lasciando ai lombardi il primo confronto di giornata con i liguri, alle ore 10.00.

In palio un solo pass per le Finali Nazionali Under 19 che si terranno a Fano, nelle marche, dal 9 all’11 luglio.

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, D’Amato opposto, Gjokicaj e Rainero centro, Chiapello e Vergnaghi schiacciatori; Bisotto (L).

Nei primi due set i cuneesi conducono il gioco fin dai primi scambi, allungando e creando così un gap interessante e difficile da recuperare per gli avversari. Diverso l’andamento della terza frazione, dove una partenza un po’ più comoda dei biancoblù fa prendere fiducia a Malnate, che passa in vantaggio ed arriva per prima al set ball (23-24).

Tuttavia i padroni di casa tirano fuori cuore e artigli; un punto dopo l’altro recuperano (24-24/25-25) ed infine l’attacco deciso di Chiapello sopra il muro lombardo che schizza a fondo campo dove nessuno riesce a recuperarlo e lo splendido muro di Falco sull’attacco di Ferrario, consegnano il set (27-25) e il match a Cuneo.

Coach Salomone al termine del confronto: « Molto bene per il risultato, peccato per il calo avuto nel terzo set. Nei primi due parziali non c’è stata partita, mentre nell’ultimo siamo stati bravi a restare lucidi sul finale e mettere giù i palloni che contavano. Oggi affronteremo Genova, una squadra ben organizzata, dovremmo sfruttare al meglio il vantaggio del riposo mattutino».

Finali Interregionali (29/06/2021) – Under 19 maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo – Stella Azzurra Malnate 3-0

(25-16/25-11/27-25)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero, D’Amato, Rainero, Gjokicaj, Chiapello, Vergnaghi; Bisotto (L); Pellegrino, Cardona, Giordano, Falco. N.e. Rado, Agapitos, Bertolino (L2).

I All.: Giorgio Salomone

II All.: Daniele Vergnaghi