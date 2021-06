5-9 luglio: il Festival Biblico arriva ad Alba

Durante il weekend nelle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso si è conclusa la 17ª edizione del FESTIVAL BIBLICO, nato dalla stretta collaborazione tra Diocesi e Società San Paolo di Vicenza. Oltre 140 gli appuntamenti dal vivo che si sono svolti dall’11 al 27 giugno tra dialoghi, approfondimenti biblico-teologici, spettacoli, mostre e concerti (tutto su www.festivalbiblico.it)..

Ma il FESTIVAL BIBLICO continua dal 5 al 9 luglio ad ALBA, come si può vedere dai volantini allegati.

Dopo un anno di pandemia, di fragilità e isolamenti, ma anche di rinnovate e inaspettate solidarietà e di nuovi spazi virtuali di condivisione, il Festival ha scelto di parlare di fratellanza universale, un tema solo apparentemente scontato e invece oggi particolarmente necessario, evocato dal titolo scelto per questa 17ª edizione – “Siete tutti fratelli” (Mt 23,8) – che riguarda tutti, sia per la comune appartenenza alla famiglia umana, sia per la figliolanza di tutti nella paternità di Dio: si tratta di pensarci insieme, fratelli e sorelle, e insieme alla Terra (non per niente ad Alba abbiamo invitato Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre).

Nel rispetto di tutte le precauzioni anti Covid e siccome i posti sono limitati:

INGRESSO LIBERO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info: 335.73.69.882 – 0173.29.64.97/43 – sportello 0173.363264/5 – [email protected] – [email protected]

In allegato il programma completo

FESTIVAL BIBLICO_2021 Programma