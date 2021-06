Grecia e Granda: prove tecniche di collaborazione

Galeotto fu l’Ami­corti Film Fe­sti­val e chi lo organizzò. La terza edizione dell’evento cinematografico diretto da Ntrita Rossi e ospitato a Peveragno è stata prodiga di sorprese, sia a livello di giuria, presieduta dal regista e sceneggiatore Paul Haggis, della quale ha fatto parte anche Raoul Bova, sia a livello di ospiti, con la partecipazione eccezionale di Zucchero. Ma l’occasione del Festival è stata anche foriera di incontri carichi di interesse, come quello con il segretario generale per il Turismo della Grecia (omologo della figura del viceministro italiano) Vicky Loizou («È molto importante il lavoro che state facendo per la promozione delle tradizioni e delle eccellenze del vostro territorio. Per me è un onore esser qui nell’ambito dell’importante appuntamento cinematografico che mette in luce una pluralità di culture»).

In Granda per la serata conclusiva del Festival, l’esponente del governo ellenico ha colto l’occasione per conoscere da vicino le persone e le peculiarità della nostra provincia facendo tappa in diversi luoghi del Cuneese e non disdegnando anche una visita a Roddi, presso la Uniart, dove ha sede la redazione della Rivista IDEA. La gradita visita è avvenuta a margine di un evento ospitato dal Castello di Gua­rene, e ha visto la componente dell’Esecutivo greco accompagnata dal membro del Consiglio del Co­mitato di Bioetica e Deon­tologia dell’Università Nazio­nale e Kapodistriana di Atene Evangelos Protopapadakis, dalla giornalista, conduttrice e regista di Bci Media, StartFragment anche archeologa, EndFragment docente di Bioetica Vicky Bafataki («Di questo territorio mi hanno colpito il paesaggio, i prodotti, ma soprattutto l’accoglienza delle persone, fondamentale per creare sinergie in ambito turistico»), dal docente onorario di Eco­no­mia e Gestione delle Imprese all’Università di Torino Giu­seppe Tardivo («Il festival contribuisce in modo significativo allo sviluppo dell’U­niversità. Incontri come quello con le personalità del mondo politico greco e dell’Università contribuiscono a creare un nuovo modo di intendere la cultura e a creare collaborazioni che si dimostreranno fondamentali an­che per favorire lo sviluppo del territorio. Da questo pun­to di vista credo che l’U­ni­versità possa dare un contributo fattivo. Del resto l’Uni­versità non è solo conoscenza e sapere, ma anche apertura, e la collaborazione con A­miCorti Film Festival e la visita presso la redazione della Rivista IDEA lo dimostrano»).

Nel corso del suo soggiorno in Granda, la delegazione ha incontrato, tra gli altri, il vicesindaco di Alba Carlotta Boff­a, con il presidente del­l’Ente Turismo Langhe Mon­ferrato Roero Luigi Barbero, il segretario generale della “Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero” Barto­lo­meo Salomone e dal­l’editore e direttore della Rivista IDEA Carlo Borsalino.

Tra gli altri incontri che han­no contraddistinto il periodo in permanenza in Italia del gruppo ellenico, va segnalata anche la visita a Cuneo e in altri luoghi della Granda.

Hanno preso parte all’incontro, oltre ai vertici dell’ente camerale provinciale, rappresentanti della Regione Piemonte, della Città di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dell’Atl del Cuneese.

Tanti i temi trattati. L’interscambio commerciale tra Cuneo e la Grecia, l’analisi dei legami storici e culturali tra italiani ed ellenici, la possibilità di lavorare a percorsi formativi comuni in ambito anche di istruzione superiore a livello nazionale, i temi legati al turismo, settore nel quale la Grecia è un’autorità a livello mondiale, le possibili sinergie in ambito cinematografico.