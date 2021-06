Venerdì 2 luglio parte la XXVII edizione di Burattinarte Summertime

Quella che sta per prendere il via è un’edizione di Burattinarte che profuma di novità e di tanta voglia di ricominciare.

In occasione del 27° compleanno della manifestazione, i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno hanno inserito piazze nuove e spettacoli inediti, una formula di calendario “ad alta concentrazione e a prolungata estensione” e alcune divertenti sorprese tra le compagnie.

«Ci apprestiamo a tornare nelle piazze con un grande desiderio di ricominciare a regalare risate, di risentire la musica, le battute e i canti riempire le notti d’estate. Dopo i mesi di forzata inattività a causa del Covid, la voglia di ricominciare a fare spettacolo è prepotente», affermano Claudio Giri e Consuelo Conterno, aggiungendo: «Le compagnie sono tutte scalpitanti: sono ansiose di tornare davanti al pubblico».

IL PROGRAMMA

Il calendario si svilupperà lungo i due mesi estivi con 13 date tutte da non perdere. Alfa e Omega del carnet di spettacoli saranno ancora una volta i due poli di riferimento per Langhe e Roero: le città di Alba e Bra, destinate ad accogliere le date di apertura e di chiusura della rassegna.

Si comincia quindi venerdì 2 luglio, alle 21.30 ad Alba con un doppio spettacolo nel Cortile della Maddalena, uno spazio raccolto e silenzioso, adatto a offrire una vera atmosfera teatrale sotto la magia del cielo stellato. In questa prima serata di Burattinarte summertime 2021, il 2 luglio alle 21.30 la compagnia Roggero di Varese metterà in scena Il Principe Ranocchio, mentre alle 23 gli artisti di Faber Teater di Chivasso proporranno lo spettacolo intitolato Allegro cantabile.

Sabato 3 luglio, alle 21.30, il Cortile della Maddalena ospiterà ancora la compagnia Roggero, impegnata questa volta in Biancaluna.

L’appuntamento successivo sarà martedì 6 luglio, alle 21.30, a Guarene, nel cui campo sportivo gli artisti di Ortoteatro di Pordenone presenteranno Di là dal mare.

Giusto qualche sera di pausa e poi si tornerà a ridere e ad applaudire grazie al Teatro delle 12 lune di Firenze, che, trasformerà in palcoscenico l’area al centro di Viale Masera (Tetti blu), venerdì 9 luglio, per presentare, alle 21.30, Di Pinocchio l’avventura.

Sabato 10 luglio, alle 21.30, Burattinarte tornerà a Ceresole d’Alba, dopo l’apprezzatissima preview di inizio giugno. Sul palco allestito a Cascina Italia si esibiranno proprio i direttori artistici della manifestazione: Claudio Giri e Consuelo Conterno che presenteranno uno spettacolo pensato appositamente per Ceresole: La bimba delle peschiere. Un a bimba innocente (per definizione), che non sa parlare, incontra nel suo viaggio verso la peschiera una fata pasticciona, un giullare al servizio del re, una regina che pensa di possedere il mondo intero, una sirena dalla voce dolce (personaggi di fiaba, forse?) sospesi in un paesaggio d’acqua, che un soffio di vento, un battito di ciglia può animare di inattesa magia.

Dopo 4 giorni di stop, si aprirà un fuoco di fila di appuntamenti, il weekend più lungo e intenso che Burattinarte abbia visto negli ultimi anni.

Si ricomincia giovedì 15 luglio alle 21.30 a Piobesi d’Alba. Il cortile delle scuole elementari si aprirà per il “mitico” artista modenese Giorgio Gabrielli, un “mostro sacro” del teatro di figura emiliano, che presenterà A spasso con Sandrone, uno spettacolo divertentissimo incentrato su una delle maschere storiche del teatro emiliano-romagnolo.

Venerdì 16 luglio, alle 21.30, il Teatro medico ipnotico di Parma sarà nell’anfiteatro della Confraternita di san Francesco, a Santa Vittoria per incantare il pubblico con il suo Racconto d’estate.

Sabato 17 luglio, alle 21.30 i giardini del castello di Grinzane Cavour ospiteranno il ravennate Teatro del Drago, impegnato a far luce su Il rapimento del principe Carlo.

La full immersion nel teatro di figura avrà il suo culmine alle 18 di domenica 18 luglio a Corneliano d’Alba, quando la compagnia TEA di Sondrio salirà sul palco del Cinema Vekkio per mettere in scena Da casa nasce cosa.

Qualche giorno di respiro e poi Burattinarte si trasferirà a Bra per il primo degli appuntamenti braidesi di questa estate. Nei giardini del Belvedere venerdì 23 luglio, alle 21.30, si presenterà il modenese Giorgio Gabrielli, per rappresentare lo spettacolo Legno, diavoli e vecchiette.

Le avventure di Pinocchio raccontate e interpretate dalla compagnia Il cerchio tondo di Lecco promettono di affascinare il pubblico che vorrà raggiungere il campo sportivo di Borgonuovo a Neive venerdì 30 luglio, alle 21.30.

Il calendario di Burattinarte si prenderà una pausa di 3 settimane per tornare più vivace e giocoso che mai domenica 22 agosto, alle 18, al campo sportivo di Novello. La bravissima compagnia bellunese Bambabambin riprenderà un divertentissimo classico della Commedia dell’Arte: Il mercante di legnate.

Venerdì 27 agosto, la chiusura della rassegna sarà alle 21.30, ai giardini del Belvedere di Bra. L’eccellente artista ravennate Vladimiro Strinati presenterà Nonna e Volpe.

Per assistere agli spettacoli è vivamente consigliata la prenotazione scrivendo su whatsapp al 339 4638307 o all’indirizzo e-mail [email protected]

Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, in questa XXVII edizione sono intervenuti, erogando preziosi contributi, la Regione Piemonte, Fondazione CRT, fondazione CRC, Banca d’Alba, a cui si sono affiancati i Comuni di Alba, Bra, Guarene, Ceresole d’Alba, Grinzane Cavour, Neive, Novello, Piobesi d’Alba, le associazioni Nel Viale, Anforianus, il Cinema Vekkio oltre all’Ente turismo Langhe, Monferrato, Roero, che ha garantito il suo supporto.

