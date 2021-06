Torna il Festival dei Saraceni con l’edizione 54: il PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 3 luglio si aprirà ufficialmente la cinquantaquattresima edizione del Festival dei Saraceni, la decana delle rassegne di musica antica del nostro paese, fondata nel 1968 dal professor Mauro Uberti e diventata nel corso degli anni una tappa imprescindibile sia per gli appassionati sia per i musicisti che vogliono approfondire la conoscenza della prassi esecutiva del repertorio preromantico.

Come sempre, il programma della rassegna comprende un nutrito calendario di concerti – ben 14 – che spaziano dalla classica, al jazz e alla musica irlandese in programma non solo a Pamparato, ma anche a Mondovì, a Cuneo e nella Residenza Reale di Val Casotto nel comune di Garessio, e quattro corsi, il Summer Camp, che si rivolge ai ragazzi e all ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il Corso di Avvicinamento alla Musica Barocca, il Corso del Festival Internazionale di Arpa celtica di Pamparato e Orchestrando, che si terrà negli ultimi giorni di agosto.

Per questa iniziativa di ampio respiro, che animerà il panorama culturale del Monregalese per quasi due mesi, l’Academia Montis Regalis può contare sul contributo del comune di Pamparato, del Ministero per i Beni e Attività Culturali, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, dei comuni di Cuneo e Garessio, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo e sulla preziosa collaborazione della Celtic Harps International Academy, della Scuola Comunale di Musica di Mondovì e dell’associazione Amici dell’Academia Montis Regalis.

I concerti del Festival dei Saraceni prevedono un biglietto di 5 euro, quelli del calendario OFF sono a ingresso libero, mentre i concerti in programma alla Residenza Reale di Val Casotto costano 15 euro (ridotto 10 euro per gli Amici dell’Academia Montis Regalis).

La cinquantaquattresima edizione del Festival dei Saraceni scatterà sabato 3 luglio alle ore 21 nella splendida cornice della Sala San Giovanni di Cuneo, con il concerto del soprano Lucia Cortese e della Camerata Accademica di Padova diretta da Paolo Faldi. Si tratta di un evento di grande richiamo, in quanto – nonostante la giovane età – la cantante genovese può già contare su un curriculum di tutto rispetto, che la vede presenza ormai fissa di diversi ensemble di livello internazionale.

Non meno prestigioso è l’ensemble che la accompagna, una formazione di musicisti giovani e di grande talento, che può contare sulla guida di un direttore del calibro di Paolo Faldi, che – molti anni fa – mosse i primi passi della sua luminosa carriera tra le fila dell’Academia Montis Regalis. Un graditissimo ritorno, quindi. Il programma del concerto è dedicato alla gloriosa tradizione musicale del Barocco veneziano. Dopo una breve sinfonia avanti l’opera di Benedetto Marcello, il programma comprende le arie “Che dolce foco” dalla cantata

Arianna abbandonata dello stesso “dilettante veneto” e “Fra le procelle del mar turbato” dal Tito Manlio di Antonio Vivaldi, per poi passare a Georg Friedrich Händel – compositore tedesco, che a Venezia colse uno dei suoi primi clamorosi successi con l’opera Agrippina – di cui verrà eseguito un concerto per oboe, archi e basso continuo (solista Nicolò Dotti) e la bellissima aria “Ah, mio cor” dall’opera Alcina. Il programma si chiuderà con un concerto per violino riscoperto di recente di Giuseppe Tartini interpretato da Matteo Anderlini e con l’aria “Rete lacci e strali adopra” dall’opera Dorilla in Tempe di Vivaldi. Va sottolineato il fatto che questo concerto si inserisce nella programmazione del Festival diffuso della Cantata Italiana, un’iniziativa di portata nazionale ideata dal dott. Giovanni Tasso, organizzata dall’Accademia Corale “Stefano Tempia”, con la collaborazione di diversi festival di tutta Italia, della Società Italiana di Musicologia (SIdM), del Centro Studi della Cantata Italiana presso l’Università di Roma Tor Vergata, il portale SoloClassica Channel e la casa discografica inglese Elegia Classics.

Il giovedì successivo, 8 luglio, alle 21 la rassegna si sposterà nell’intima cornice dell’Oratorio di Sant’Antonio di Pamparato, per il concerto del soprano veneto Elena Bertuzzi e del liutista Massimo Marchese, che renderanno omaggio a Dante Alighieri, nel settimo centenario della scomparsa, con “Ragionar d’amore”, un raffinato programma che va alla scoperta dell’eredità poetica in musica del sommo poeta fiorentino. Si tratta quindi di un appuntamento particolarmente indicato sia per gli estimatori del poco noto repertorio rinascimentale sia per i cultori della grande poesia.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Academia Montis Regalis con sede in Via Francesco Gallo 3 a Mondovì, telefonando al numero 0174.46351, consultando il sito web www.academiamontisregalis.it o inviando una mail a [email protected]

CALENDARIO DEGLI EVENTI

Sabato 3 luglio 2021 ore 21.00 – Cuneo, Sala San Giovanni

Le Cantate di Benedetto Marcello

Camerata Accademica

Lucia Cortese, soprano – Paolo Faldi Direttore

Giovedì 8 luglio 2021 ore 21.00 – Pamparato, Oratorio di Sant’Antonio

“Ragionar d’amore” – Viaggio intorno a Dante e la sua eredità poetica in musica

Elena Bertuzzi, soprano e voce recitante – Massimo Marchese, liuto

Sabato 10 luglio 2021 ore 17.00 – Mondovì, Sala Ghislieri

Il virtuosismo orchestrale nel tardo barocco italiano

I Giovani dell’Academia Montis Regalis

Enrico Onofri, direttore e solista

Domenica 11 luglio 2021 ore 17.00 – Pamparato, Oratorio di Sant’Antonio

Spettacolo conclusivo del Summer Camp 2021

Leos Janàćeck , Die schlaue Füchslein

Docenti ed allievi del Summer Camp 2021

Maria Paola Viano, Regia

Domenica 11 luglio 2021 ore 19.00 – Mondovì, – Piazza Maggiore

Music Y Color- Canti e danze della Sierra Ecuadoriana

Galo Cadena, voce – Corrado Cordova, chitarra –

Angelo Palma, fiati e strumenti da pizzico – Massimo Rosada, percussioni e fiati

Erika Lizeth Gonzàles Sasnalema, Rita Elena Montenegro Granda, ballerine

Sabato 17 luglio 2021 – ore 21.00 – Pamparato, Oratorio Sant’Antonio

….la dolcezza ancor dentro mi suona: le sonate a due violini di A. Vivaldi

Ensemble l’Archicembalo

Marcello Bianchi e Paola Nervi, violini – Claudio Merlo, violoncello

Matteto Cicchitti, violone – Daniela Demicheli, clavicembalo

Giovedì 22 luglio 2021 – ore 21.00 – Pamparato, Salone consiliare del Castello

Il violoncello di Arcangelo Corelli

Alessandro Palmeri, violoncello

Sabato 24 luglio 2021 – ore 21.00 – Pamparato, Oratorio di Sant’Antonio

Quartetti con chitarra di N. Paganini

Quartetto Paganini

Stefano Cometto, violino – Giovanni Matteto Brasciolu, viola

Michelangelo Mafucci, violoncello – Carlo Fierens, chitarra

Giovedì 29 luglio 2021 – ore 21.30 – Garessio, Piazza San Giovanni (Off)

I grandi classici del soul e del blues

VOLF band

Oliviero Rocca, chitarra – Francesco Bertone, basso

Lorenzo Coniglio, batteria – Viviana Presutti, voce

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARPA CELTICA

Martedì 27 – Sabato 31 luglio 2021

A cura della della Celtic Harps International Academy

Giovedì 5 agosto 2021 – ore 18.00 – Residenza Reale di Val Casotto

Omaggio ad Astor Piazzolla

Sestetto Renacerò

Ugo Viola, fisarmonica – Marco Viola, violino – Valentina Fornero, violoncello

Valerio Signetto, Saxofono – Giuseppe Calvagna, contrabbasso – Maurizio Fornero pianoforte

Sabato 7 agosto 2021 – ore 21.30 – Pamparato, Piazza Marconi (Off)

Amemanera, La musica delle radici

Marica Canavese, voce solista – Marco Soria, chitarra

Giovedì 12 agosto 2021 – ore 18.00 – Residenza Reale di Val Casotto

LIBRE, CARMEN LIBRE! Dramma lirico in un atto – musiche G. Bizet

Compagnia Lirica Tamagno

Giovedì 19 agosto 2021 – ore 18.00 – Residenza Reale di Val Casotto

Italian Classical Style

Vivaldi , Pergolesi , Verdi, Morricone, Rota

Orchestra Melos Filarmonica

Alessandro Molinaro, flauto solista

PROGRAMMA CORSI ESTIVI 2021

Summer Camp di Pamparato

Music Education Week

Pamparato, dal 5 all’11 luglio 2021

Corso di avvicinamento alla musica barocca

Pamparato, 12-18 luglio 2021

Corsi del Festival Internazionale di Arpa celtica di Pamparato

Pamparato, 27-31 luglio 2021

Orchestrando

I corsi di fine estate a di Pamparato

I edizione, 23-29 agosto 2021