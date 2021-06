Confindustria Cuneo: ad Alba grandi ospiti e messaggi di ripartenza (FOTO e VIDEO)

La “lectio” di Paolo Mieli, le ricette di ripartenza di Massimo Giannini e Fabio Tamburini, i racconti di Massimo Giletti, le riflessioni del ministro Mariastella Gelmini e del governatore del Piemonte Alberto Cirio. E’ stata un’assemblea annuale di Confindustria Cuneo piena di grandi ospiti e di contenuti interessanti. L’atteso appuntamento, svolto, finalmente in presenza, al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba ed inserito nel programma degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021, ha rappresentato anche un importante momento di ripartenza.

Dopo i saluti iniziali del presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, confermato pochi giorni fa, e del sindaco di Alba Carlo Bo, il giornalista e scrittore Paolo Mieli ha proposto una relazione su Alba, sulla sua laboriosità e sulla sua storica propensione alla cultura d’impresa, concludendo con una frase che sottolinea la valenza di una giornata intrisa di voglia di ripartenza: “Questo pomeriggio ce lo ricorderemo tutti per tanto tempo”.

Quindi il via ai “Dialoghi d’impresa”: prima i direttori de “La Stampa” Massimo Giannini e de “Il Sole 24 Ore” Fabio Tamburini hanno parlato di economia con il giornalista di “Sky Tg24” Andrea Bignami, delineando il difficile quadro attuale dell’Italia, ma con un po’ di ottimismo per il futuro.

E’ stata poi la volta della chiacchierata tra il direttore di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio e il noto conduttore tv Massimo Giletti, che ha raccontato dell’impegno nell’azienda di famiglia, svelando aneddoti di quando lavorava in fabbrica da piccolo, senza risparmiare critiche alla politica e chiamando in causa “la moralità”, decisiva per far ripartire il nostro Paese. Gran conclusione con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che hanno toccato tanti argomenti di stretta attualità, tra cui i vaccini e il green pass. Poi i saluti finali, in videoconferenza, del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi.

Vi proponiamo le parole del presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola e del direttore de “La Stampa” Massimo Giannini ed un interessante aneddoto raccontato da Massimo Giletti sul palco del Teatro Sociale.