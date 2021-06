Torre San Giorgio: le proposte del Consiglio dei Ragazzi e la targa per Anna Luciano

A margine del Consiglio comunale di giovedì 17 giugno, eccezionalmente ospitato all’interno del Palatorre, gli amministratori di Torre San Giorgio hanno potuto ascoltare dalla voce dei giovani e rappresentanti del Consiglio dei Ragazzi i progetti e le idee che più piccoli hanno per migliorare la vita della scuola e della comunità.

Il progetto del CCR è da diversi anni seguito dalle insegnanti della Scuola Primaria e permette ai più giovani di sviluppare in classe alcune tematiche di attenzione civica, da sottoporre poi all’attenzione del Consiglio senior.

Preso possesso dei banchi “dei grandi”, giovedì si è presentata la “squadra di governo” capitanata da Greta Cappellino, che ha elencato al sindaco Daniele Arnolfo quelle che i ragazzi ritengono le principali priorità di Torre San Giorgio: l’acquisto di una lavagna multimediale per tutte le aule, la ritinteggiatura dei locali scolastici, la disponibilità di una rete wi-fi nei pressi della scuola, la pulizia di strade marciapiedi e la disponibilità di un’altra casetta dell’acqua.

Il Comune ha fatto sapere che è già al lavoro per l’acquisto, in collaborazione con la scuola, di uno schermo multifunzionale: salirebbero così a 3 gli strumenti interattivi a disposizione dell’istituto (su 4 aule).

A termine dell’adunanza, inoltre, il primo cittadino ha consegnato una targa ad Anna Luciano, per 20 anni impiegata in municipio da alcuni mesi in pensione, per ringraziarla dell’impegno profuso per il paese.

Nell’anno della pandemia sono entrati a far parte della squadra del Comune due nuove figure professionali: Barbara Verna all’ufficio Ragioneria e tributi e Giuseppe Rubatto alla Polizia locale.

Al lavoro presso l’ufficio Contabilità e tributi, Anna Luciano, originaria di Villafranca Piemonte, era giunta a Torre dopo aver lavorato all’allora Usl di Saluzzo. In paese ha collaborato con i sindaci Giovanni Manino, Attilio Mola e Mario Monge.