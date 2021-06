Supermoto: domenica 20 a Busca si corre ricordando Enrico Veglia

Domenica 20 avrà luogo, sul Circuito internazionale di Busca, la terza prova di campionato interregionale Supermoto, che vedrà ai nastri di partenza oltre cento conduttori appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, suddivisi in una miriade di categorie.

In occasione di questa manifestazione, curata dal Moto Club Busca, verrà ricordato, con la consegna di una targa al pilota di ogni categoria che effettuerà il giro più veloce in gara, Enrico Veglia, forte conduttore maglianese, stroncato lo scorso anno da un male incurabile.

Enrico Veglia, persona molto affabile e cordiale, ma grintoso in gara, ha difeso per diversi anni i colori del Moto Club Drivers Cuneo, conquistando numerosi successi sia a livello regionale che nazionale e domenica la sua moto, in esposizione per tutta la giornata, verrà portata in pista per un giro commemorativo.

Si attende pertanto la partecipazione a questo evento di tutti quanti lo hanno conosciuto.

