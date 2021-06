Saluzzo: la Farmacia San Martino è tra le prime in Piemonte ad effettuare i vaccini (VIDEO)

Sono iniziate nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, le chiamate relative alle preadesioni per la vaccinazione anti covid, all’interno della farmacia San Martino di Saluzzo, tra le prime in Piemonte ad aderire alla campagna vaccinale.

La farmacia San Martino, inizierà a tutti gli effetti, venerdì 18 con le prime inoculazioni solo rigorosamente con il Pfizer. La dottoressa Mancardo riferisce che le vaccinazioni verranno effettuate in un’altra sede nelle vicinanze della farmacia. Le preadesioni sono aperte a tutti i soggetti non fragili dai 18 ai 79 anni che non abbiano ancora ricevuto la prima vaccinazione o siano in attesa di una vaccinazione programmata per un periodo superiore ai 10 giorni.