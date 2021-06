L’elenco delle farmacie che effettueranno le vaccinazioni in provincia di Cuneo

In seguito alla messa a punto della macchina organizzativa della regione Piemonte, sono partite ieri, lunedì 15 giugno, le preadesioni relative alla campagna vaccinale, all’interno delle farmacie piemontesi.

I soggetti che possono aderire sono tutti coloro che, tra i 18 ed i 79 anni, non soffrano di patologie, tali da richiedere l’inserimento all’interno delle fasce fragili o vulnerabili, i quali non si siano ancora registrati su www.ilPiemontetivaccina.it, che si sono registrati ma non hanno ancora un appuntamento, oppure hanno già una data di convocazione, ma superiore di almeno 10 giorni, oppure chi non ha ancora ricevuto la prima dose.

Di seguito l’elenco delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale in provincia di Cuneo:

COMUNALI DI CUNEO SRL – FARMACIA N. 1 CUNEO; COMUNALI DI CUNEO SRL – FARMACIA N. 2 CUNEO; BERTERO DI DRACONE DOTT. GIOVANNI CUNEO; BOTTASSO SAS DI TOSCO CARLA E C. CUNEO; MANA STEFANO MOROZZO; FARMACIA BERTOLETTI CORRADO SNC CUNEO; SALUS SNC CUNEO; FARMACIA DEL SACRO CUORE DI BIANCHI DOTT.SSA ENRICA CUNEO; GALLINOTTI ISABELLA ROCCABRUNA; FARMACIA CALZIA dr. CARLO VILLAR SAN COSTANZO; S. LORENZO DR. CAMISASSI ANTONELLA BUSCA; LEVRONE PATRIZIA CHIUSA DI PESIO; ARMANDO STEFANIA ROCCAVIONE; FARMACIA SANT’ANDREA SNC BORGO SAN DALMAZZO; FARMACIA SAN GIOVANNI SNC RACCONIGI;FARMACIA MONCHIERO di BREMA FARMACIE SNC Savigliano; FARMACIA SANTA ELVIRA SAVIGLIANO; CUMINO DI GRASSO MARIO E C. SNC; FOSSANO; CROSETTI DR.SSA CARLA FOSSANO; FARMACIA ABRATE SNC FOSSANO; BOURLOT MARCELLA SAMPEYRE; S. LEONE DI ALBERTINI A. & C. SNC MANTA; S.MARIA MAROCCHINO CHIARA SALUZZO; FARMACIA VIRANO E QUERNITI S.R.L. RIFREDDO S. MARTINO DR. MANCARDO LAURA SALUZZO FARMACIA DOTT. BARBERIS DI BARBERIS GIUSEPPE SANFRE’.

FARMACIA SAN GREGORIO SAS Cherasco ; FARMACIA DELL ARCO SNC Cherasco

BIANCHI SAS DI TASSARA ANDREA MARIO BRA;ANTICAFARMACIA DEL BOSCO SNC DI CORINO & C. SOMMARIVA DEL BOSCO;INTERNAZIONALE SNC DI CORNAGLIA ERNESTO & C. ALBA; FARMACIA NOVELLO DEL DOTT. MANZONE ALBERTO NOVELLO; FARMACIA DI BOSSOLASCO DI CORTE VITTORIO E C. S.A. BOSSOLASCO; Farmacia ARALDO DI ARALDO LUISIANA E C. SAS CORTEMILIA; FERRERO PAOLO RODDI; GRUPPO FARMACIE BENESSERE SNC CANALE; ARTUFFO GIUSEPPE SANTO STEFANO BELBO; ANDREIS SNC DI ANDREIS MARIO E C. SNC CARRU’; GIRAUDI ARIANNA FARIGLIANO; MUSSO DR. MARINELLA PIOZZO; SCHELLINO DI SCHELLINO GIANCARLO E C. SNC DOGLIANI; FARMACIA SANT’ANNA DI BERTOLINO DR. RICCARDO FRABOSA SOPRANA; FARMACIA BARBERIS di BARBERIS ALESSANDRA e C. S.A. CEVA; Farmacia Bernardi sas MURAZZANO.