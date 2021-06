“Bra in Costa Azzurra”: weekend di degustazioni e promozione turistica a Cannes

Si è appena conclusa la due giorni di degustazione organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, per la città di Bra.

Nell’ambito del progetto di promozione turistica “10 Comuni” Bra è stata protagonista al weekend di porte aperte al Motor Village di Cannes, insieme a Confcommercio Ascom Bra e l’azienda di catering “Il Melograno”. Un fine settimana gustoso, dai sapori del territorio piemontese, quello che ha intrattenuto i visitatori francesi. Ad accoglierli allo show room del gruppo automobilistico italiano, un ricco stand della città della Zizzola, con salsiccia cruda del Consorzio di Tutela e Promozione, degustazione di formaggi (Bra tenero e Bra duro) del Consorzio Bra D.O.P. e grissini del Consorzio Pane di Bra, accompagnato da un bicchiere di vino Roero Arneis di Cantine Ascheri. Per concludere, un gelato alla nocciola di Gelateria I.G.P. Prodotti del territorio affiancati ad un ricco calendario di eventi e tanti luoghi da scoprire: questo l’argomento che accompagna le degustazioni e che rende la destinazione della provincia di Cuneo unica nel suo genere: da Slow Food all’Università di Scienze Enogastronomiche, dalla Zizzola ai percorsi tra i vigneti, dal buon cibo, alle attività outdoor.

“Siamo felici ed orgogliosi di avere qui con noi oggi una gustosissima ed apprezzatissima fetta di Piemonte. Ci auguriamo che il sodalizio con questa città possa continuare a durare a lungo perché l’offerta turistica proposta da questo magnifico angolo di paradiso immerso nelle colline, è esattamente quello che i turisti francesi oggi ricercano“, ha affermato il direttore della Camera di Commercio Italiana di Nizza Agostino Pesce.

“Un’occasione unica per Bra, ma soprattutto un’opportunità imperdibile per i francesi: scoprire Bra e la sua tradizione gastronomica non può che essere uno spunto per programmare le prossime vacanze in Italia“, ha aggiunto la presidente della Camera di Commercio Italiana di Nizza Patrizia Dalmasso.

Questo è stato il secondo di una serie di eventi di promozione organizzati dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza dedicati ai territori italiani di prossimità. Le iniziative coinvolgono giornalisti, influencer e opinion leader della Costa Azzurra, con l’intento di arricchire la mappa di destinazioni conosciute per i francesi, da sempre una clientela che ama l’Italia e che dispone di un elevato budget di spesa per le vacanze.

