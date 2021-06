Twirling: tris di ori per Carrù ai Campionati Italiani di Cuneo

Lo scorso weekend, nel palazzetto dello sport di Cuneo, si è tenuta la fase nazionale della Coppa Italia e del Campionato serie B e C di twirling e per il Twirling Carrù, società portacolori Aido per il Piemonte, è stato un pieno di premi ed emozioni.

In Coppa italia nella categoria Solo junior principianti è doppia medaglia: d’oro con Arianna Testa e argento con Giulia Garelli.

Conquista la medaglia d’oro e il titolo di Campione italiano Serie B il Team Junior di: Giulia Bruno, Matilde Milani, Arianna Testa, Nicole Bonino, Michela Massimino, Noemi Lasagna, Viola Chiera e Sofia Stralla.

L’altro titolo nazionale è conquistato da Noemi Lasagna che con la medaglia d’oro si laurea Campionessa italiana nella categoria Free style cadetti C.

Medaglia d’argento per Michela Massimino nella categoria Free style junior Serie B dove raggiunge il tredicesimo posto Viola Chiera. Quarto posto invece per il Duo junior Serie B di Nicole Bonino e Matilde Milani.

“I prestigiosi risultati ottenuti in questo campionato nazionale e, soprattutto, le ottime esecuzioni in gara ci riempiono davvero di tanta soddisfazione e grandi e indescrivibili emozioni e averli raggiunti nel Palazzetto di Cuneo ci emoziona ancora di più” – le parole del Presidente Maurizia Occelli.

“Infatti proprio in questo Palazzetto si era svolto nel 2019 il nostro primo Galà “+ Sport + Vita” in collaborazione con @aido.piemonte e @aido_sezione_cuneo – prosegue Occelli – ed è proprio a tutte le persone che stanno soffrendo in attesa di una nuova vita che vogliamo dedicare queste prestigiose medaglie perché davvero lo Sport è Vita! Un ringraziamento quindi ai dirigenti Aido per il loro continuo tifo e supporto nella speranza di poter tornare a Cuneo per la seconda edizione del nostro Galà. Ancora un grande grazie a tutti i nostri tecnici e alle famiglie delle atlete per l’impegno, la dedizione e la pazienza dimostrati in questo anno così particolare.”

