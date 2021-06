Revello: 430 cittadini hanno partecipato alla giornata #spazzamondo (FOTO)

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, la Fondazione CRC in collaborazione con Protezione Civile di Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte e Cooperativa Erica ha organizzato una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo. Alla giornata hanno già aderito 165 Comuni tra cui il comune di Revello.

I partecipanti e le associazioni revellesi, hanno perlustrato le varie aree del territorio comunale: San Firmino, Staffarda e le altre frazioni, le vie ,il centro storico ,la collina fino a San Biagio e Santa Sofia,gli impianti sportivi , le aree gioco,le aree verdi ,l’alveo del fiume Po e le zone limitrofe ,dalle ex colonie elioterapiche dal ponte di Martiniana al ponte Po a Saluzzo,le sponde della Strada dei Boschi in territorio comunalee e l’area cimiteriale per una copertura di parecchi chilometri quadrati.

Dagli under 3 agli over 80 si sono messi tutti all’opera nel rispetto delle norme anti covid per raccogliere 190 sacchi di rifiuti :27 di carta 31 di vetro, 55 di plastica e 77di RSU.

Al termine della mattinata decisamente produttiva e soddisfacente, il saluto di congedo è stato accompagnato dalla promessa di ripetere presto l’evento.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a migliorare l’aspetto del nostro amato paese!

“Sono molto soddisfatta di aver scelto di far partecipare il nostro Comune all’evento – dichiara l’assessore Katia Disderi – e di aver coordinato le operazioni di svolgimento!

Ringrazio anche il Maresciallo dei Carabinieri di Revello e il Corpo della Forestale di Barge per aver collaborato con il Comune”.