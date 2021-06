Piemonte, 20mila sanitari ancora da vaccinare. Guerra: “Ci sarà da lavorare” (VIDEO)

In Piemonte mancano ancora all’appello della campagna vaccinale dai 18 a 20 mila sanitari. Un dato che ha allarmato la Regione e ha incontrato la linea dura del presidente Cirio. Nessuno sconto per i no vax del mondo della sanità: “il personale sanitario deve vaccinarsi perché lo dice la legge dello Stato. Le leggi si rispettano. Noi abbiamo attivato tutte le procedure per far sì che chi rifiuti il vaccino debba andare incontro alle conseguenze previste dal governo Draghi” ci ha risposto nel corso di un’intervista. In arrivo quindi sospensioni e probabili licenziamenti.

Il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra ci spiega: “E’ un calcolo spannometrico. Bisogna tenere conto di chi ha fatto il covid, dei soggetti che non possono sottoporsi alla vaccinazione. Su questi numeri ci sarà parecchio da lavorare. Una volta stabilita la mancanza di ragioni oggettive, gli ordini professionali saranno costretti a sospendere i diretti interessati come prevede il decreto legislativo 44 di Aprile.”