Nuova sede per la delegazione di Saluzzo dell’Automobile Club Cuneo

Cambio di sede per la delegazione dell’Automobile Club Cuneo e dell’agenzia Sara Assicurazioni di Saluzzo.

Da venerdì 4 giugno la delegazione è infatti operativa nei nuovi locali di via Torino 73bis/F (nei pressi della rotonda in direzione Torino), con spazi più ampi e funzionali per accogliere la clientela.

La sede, gestita dai delegati e agenti Sara Paolo Aralda e Cristina Lingua, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, per tutte le pratiche auto e assicurative.

Per il pagamento delle tasse automobilistiche l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il giovedì anche dalle 15 alle 18. Restano invariati i recapiti tel/fax: 0175/43587. È anche possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]

“Prosegue l’azione dell’Automobile Club Cuneo volta al rinnovamento delle proprie delegazioni sparse in tutta la provincia – afferma il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi -. A Saluzzo abbiamo optato per il trasloco per rispondere ad una richiesta di servizi sempre più ampia da parte dei cittadini del Saluzzese e non solo. Siamo certi che la nuova sede saprà soddisfare a pieno i nostri utenti ed i nostri Soci”.

Nella delegazione di Saluzzo gli automobilisti e soci Aci avranno a disposizione numerosi servizi volti alla gestione delle pratiche automobilistiche. Tra questi: volture di auto e moto, prenotazione revisioni e collaudi, rinnovo patenti e conversioni patenti estere, rilascio patente internazionale, licenze conto terzi e proprio, cambio ragione sociale, cambio di residenza, volture macchine agricole ed operatrici, pagamento tasse auto, gestione contenziosi Regione Piemonte, richieste di esenzioni tasse auto per disabili.

