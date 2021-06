Volley C/F – Tre su tre per le cuneesi! Vincono Busca ed El Gall, Savigliano raggiunge la testa e si qualifica per i playoff

Giornata trionfale per le formazioni cuneesi impegnate nel campionato di Serie C di pallavolo femminile. Sono infatti arrivate tre vittorie nette, tutte in partite molto complicate. La ciliegina sulla torta, infine, giunge da Rivarolo, dove la capolista ha perso un punto ed è stata raggiunta in testa da Savigliano.

Sole di San Martino El Gall– In Volley Piemonte 3-1 (25-23; 25-15; 20-25; 25-16)

Doveva essere una partita non facile per la Sole di San Martino El Gall contro le giovani dell’In Volley Piemonte e così è stato. Nel primo e nel terzo set le ospiti sono riuscite a mettere in difficoltà le albesi di coach Berra. Situazione molto diversa nel secondo e nel quarto parziale, dominato dalle padrone di casa. Queste ultime staccano anche Safa 2000 al quarto posto in classifica e sono ad un solo punto da Mts Ser, terzo. Prossimo impegno per El Gall l’abbordabile trasferta di Nichelino contro G.S. Sangone.

Safa 2000 – Volley Busca 1-3 (25-12; 16-25; 14-25; 24-26)

Inattesa quanto importante e bellissima vittoria per il Volley Busca, che espugna l’ostico campo del Safa 2000 in rimonta. Le ragazze di coach Castellino partono molto contratte e perdono malamente il primo set. Da lì in poi, però, è un monologo ospite, con il quarto set chiuso con il brivido dei vantaggi. Prima vittoria nel girone B3, dunque, per le buschesi, che possono dare seguito al successo. Domenica c’è la sfida in trasferta a Montalto Dora, formazione avanti di appena quattro punti in classifica.

Cascina Capello Chieri – Martino VBC Savigliano 0-3 (10-25; 22-25; 22-25)

Vittoria in tre set, primo posto raggiunto e qualificazione alla terza fase, quella che deciderà la promozione. Difficile chiedere di più a una sola sera per la Martino VBC Savigliano. La sfida contro Chieri, in realtà, non è molto bella per le ospiti dopo il primo set. Tanti errori gratuiti hanno tenuto le chieresi in corsa per molto tempo, come si evince dai punteggi di secondo e terzo parziale. Prossimo impegno per le saviglianesi sabato, in casa, contro le giovani dell’In Volley Piemonte.

ALTRE PARTITE:

Finimpianti Rivarolo Volley – Mts Ser 3-2 (24-26; 25-22; 25-10; 21-25; 15-10)

Ricotto Volley Villafranca – Pallavolo Montalto Dora 0-3 (20-25; 9-25; 21-25)

Mollificio Rmi Val Chisone – G.S. Sangone 3-0 (25-18; 25-21; 25-19)

SERIE C, GIRONE B2 – LA CLASSIFICA

Finimpianti Rivarolo Volley, Martino Vbc Savigliano 39,

Mts Ser 30,

Sole di San Martino El Gall 29,

Safa 2000 26,

Pallavolo Montalto Dora 21,

In Volley Piemonte 20,

Volley Busca 17,

Cascina Capello Chieri 14,

Mollificio Rmi Val Chisone 11,

Gs Sangone 3,

Ricotto Volley Villafranca 0.

SERIE C, GIRONE B2 – PROSSIMO TURNO

Sabato 5 giugno, ore 19.30, Nichelino

G.S. Sangone – Sole di San Martino El Gall

Sabato 5 giugno, ore 20.30, Villar Perosa

Mollificio Rmi Val Chisone – Finimpianti Rivarolo Volley

Sabato 5 giugno, ore 20.30, Savigliano

Martino VBC Savigliano – In Volley Piemonte

Sabato 5 giugno, ore 20.30, Villafranca Piemonte

Ricotto Volley Villafranca – Safa 2000

Sabato 5 giugno, ore 20.30, Santena

Mts Ser – Cascina Capello Chieri

Domenica 6 giugno, ore 18.00, Montalto Dora

Pallavolo Montalto Dora – Volley Busca