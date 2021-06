Volley C/F – C’è il turno infrasettimanale: trasferte per Volley Busca e Savigliano, El Gall ospita In Volley

Nemmeno il tempo di mettere agli archivi la terza giornata e la serie C di pallavolo femminile parte con la quarta. La festività del 2 giugno offre un turno infrasettimanale di capitale importanza per le cuneesi, chiamate a confermarsi nelle lotte in cui sono impegnate a tutti i livelli.

Sole di San Martino El Gall– In Volley Piemonte

Non si può negare che la Sole di San Martino El Gall sia una delle formazioni più divertenti e mai dome di questa seconda fase. Le albesi hanno sempre chiuso le gare al quinto set, vincendone due e perdendone una sola. La prossima avversaria della formazione di coach Berra è l’insidiosa In Volley, formazione Under 17 che può mettere in campo tanta energia e miglioramenti durante la stagione. El Gall ha un maggiore tasso tecnico ma la partita può riservare delle insidie.

Safa 2000 – Volley Busca

Altra sfida insidiosa anche per il Volley Busca. Safa 2000 è quarta in classifica, anche la netta sconfitta contro Savigliano dello scorso sabato l’ha matematicamente estromessa dalla corsa playoff. Le torinesi, quindi, potrebbero pensare a un po’ di turnover per queste ultime tre gare. Le buschesi, però, si trovano in un momento difficile, con tre sconfitte in tre partite nel girone B3 e potrebbero soffrire anche in questa trasferta torinese indubbiamente molto insidiosa.

Cascina Capello Chieri – Martino VBC Savigliano

Sebbene sulla carta sia una partita abbordabile, la Martino VBC Savigliano ha nel mirino questa partita contro Chieri. Una vittoria stasera, infatti, garantirebbe l’accesso alla terza fase, quella che vale la promozione, con due giornate di anticipo. La formazione di coach Porello, inoltre, potrebbe trovare giovamento anche dallo scontro diretto tra Rivarolo e Mts Ser, prima e terza in classifica. Un rallentamento della capolista potrebbe significare sorpasso in testa, con lo scontro diretto ancora da giocare.

