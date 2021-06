Anche a Bene Vagienna Spazzamondo: “Un’iniziativa per pulire l’ambiente dai piccoli rifiuti”

In occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente che si terrà sabato 5 giugno, il Comune di Bene Vagienna, insieme all’associazione Help 4 You, con la collaborazione della Fondazione CRC, ANCI Piemonte e UNCEM Piemonte, ha organizzato una campagna per il raccoglimento di rifiuti abbandonati nella Provincia di Cuneo.

“Sono rimasti solo più pochi giorni ai cittadini per iscriversi a “Spazzamondo”, ovvero una giornata per pulire l’intero ambiente – scrive il Comune benese attraverso un comunicato – Se ti iscriverai entro il 3 giugno potrai aiutare il nostro comune a vincere uno dei premi messi in palio che aiuterà a render ancor di più bella la nostra città”.

Ogni giorno vengono gettati a terra tanti rifiuti (bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette, fazzoletti) che inquinano l’ambiente. Questi rifiuti ci mettono anni per essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui viviamo. Con questa iniziativa si vuole sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.

Partecipando a questa iniziativa si potrà aiutare il proprio comune a vincere uno dei premi messi a disposizione dalla CRC; la Fondazione ha messo sul piatto 21 mila euro e premierà il comune (in tutto sono nove comuni) che ha coinvolto il maggior numero di cittadini.