Nel weekend riaprono la seggiovia di Pontechianale e il Rifugio Helios

A partire dal primo week end di giugno, precisamente da sabato 5 e domenica 6, riapriranno la seggiovia di Pontechianale e il Rifugio Helios in quota. Si potrà così raggiungere con facilità il belvedere sul Monviso e godere delle estese fioriture primaverili.

Poi la seggiovia continuerà ad essere fruibile negli altri week end del mese. A luglio e agosto sarà aperta tutti i giorni, per nuovamente passare ai week end a settembre.

In occasione dell’apertura della stagione estiva il gestore dell’impianto, Riccardo Tidili è tornato sulla questione della sicurezza degli impianti a fune, argomento purtroppo venuto alla cronaca dopo la tragedia di Stresa: “La seggiovia di Pontechianale rispetta tutte le normative previste dalle leggi – precisa il gestore Riccardo Tidili – la manutenzione viene eseguita a regola e l’impianto gode di tutte le tutele assicurative. Mi dispiace dover constatare che proprio in questi giorni sono state messe in giro voci tendenti a creare confusione. La mia impresa due anni fa ha vinto la gara di appalto per la gestione della seggiovia. Ho provveduto così a consegnare al Comune di Pontechianale tutti i documenti richiesti e a versare le quote previste. Per le note vicende amministrative locali ad oggi non è ancora stato redatto il contratto di gestione, è una questione di cui non ho alcuna responsabilità”.

c.s.