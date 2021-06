Manta: l’Amministrazione Comunale sostiene l’AIDO

L’amministrazione comunale mantese è da sempre vicina al mondo dell’associazionismo che opera sul territorio. In particolare, a seguito di una riunione svoltasi nei giorni scorsi con il direttivo dell’associazione A.I.D.O. del saluzzese, si è deciso di sostenere e supportare le attività che saranno promosse dall’associazione con alcuni video che verranno realizzati e diffusi sulle pagine social del Comune di Manta nelle prossime settimane.

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza mantese sulle importanti finalità che l’associazione cerca di promuovere. Il direttivo della sezione saluzzese dell’A.I.D.O. è presieduto da Federico Giraudo, classe 2002, coadiuvato dalla vicepresidente la coetanea Matilde Massardi e dalla segretaria Alessandra Galliano.

L’A.I.D.O. è l’ Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule.

L’associazione ricopre un ruolo importante nella promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio: il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo, così da permettere al paziente di condurre una vita normale.

c.s.