Volley C/F – Due su tre per le cuneesi: bene Savigliano ed El Gall, terza sconfitta consecutiva per Busca

Giro di boa per la seconda fase del campionato di Serie C di pallavolo femminile, con tre giornate fatte e tre ancora da giocare. Continua il duello in testa tra Rivarolo e Martino VBC Savigliano, entrambe vittoriose e sempre distanziate da un solo punto. Muove bene la classifica anche la Sole di San Martino El Gall che si impone su Chieri, cade invece il Volley Busca, proprio contro Rivarolo.

Martino VBC Savigliano– Safa 2000 3-0 (25-14; 25-20; 25-14)

Non risente delle tante fatiche ravvicinate la Martino VBC Savigliano. Dopo la vittoria nel recupero di giovedì sul campo del G.S. Sangone le ragazze di coach Porello affrontavano l’insidioso Safa 2000, terza forza del campionato. La partita è stata senza storia, con le saviglianesi capaci di imporsi in tre set: con questi tre punti, poi, Savigliano è a una sola vittoria di distanza dalla terza fase, quella che varrà la promozione. Vittoria che potrebbe già arrivare nella sfida di mercoledì 2 giugno a Chieri.

Volley Busca– Finimpianti Volley Rivarolo 0-3 (18-25; 18-25; 22-25)

Non riesce a muovere la casella dei punti il Volley Busca nella seconda fase. Le ragazze di coach Castellino cedono nettamente in casa contro il quotato Rivarolo e restano ancora al palo nel girone B3. Netto il divario con la capolista, che conquista agilmente i primi due set per poi subire un po’ di più solamente nel terzo parziale. Il turno del 2 giugno vedrà le buschesi di scena a Torino, sul campo del Safa 2000. Queste ultime sono reduci dal KO di Savigliano ma sono squadra di grande qualità.

Sole di San Martino El Gall– Cascina Capello Chieri 3-2 (25-22; 25-22; 15-25; 18-25; 15-12)

Terzo tie-break in tre partite del girone B3 per la Sole di San Martino El Gall. Dopo il quinto set vincente contro Safa 2000 e quello sfortunato con Rivarolo, le albesi si impongono su Chieri, seppure con tanti brividi. El Gall, infatti, conduceva 2-0 contro le chieresi, salvo poi farsi rimontare come lo scorso sabato. Qui va elogiata la forza mentale della formazione di coach Berra, che pur con tanti fantasmi nella testa ha trovato la forza di strappare due punti importanti. Il turno infrasettimanale vedrà El Gall affrontare in casa le giovani ragazze dell’ In Volley Piemonte.

ALTRE PARTITE:

G.S. Sangone – Ricotto Volley Villafranca 3-0 (26-24; 25-18; 25-16)

Pallavolo Montalto Dora – Mts Ser 0-3 (16-25; 23-25; 18-25)