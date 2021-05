Saluzzo: Moni Ovadia protagonista sul palco dell’Arena Fab

Sabato 5 giugno alle ore 21 la rassegna teatrale del Cinema Teatro Magda Olivero, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Comune di Saluzzo, avrà inizio con lo spettacolo “Laudato sì” di Moni Ovadia, per Corvino Produzioni. Scrittore, autore, uomo di cultura agnostico ma da sempre vicino alla spiritualità e agli interrogativi propri degli uomini di fede, porta in scena una lettura musicale dell’enciclica di Papa Francesco, al viaggio nel misticismo mediterraneo dei Radiodervish. Uno scritto dalla grande forza rivoluzionaria, per la denuncia dell’attuale crisi ecologica e l’assoluta necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’uomo.

Lo spettacolo andrà in scena presso l’Ex Caserma Mario Musso, nell’Arena Fab in Piazza Montebello 1. L’ingresso singolo sarà al costo di 18 euro, mentre per chi fosse interessato a fare l’abbonamento ai sei spettacoli in cartellone (costo 90 euro) potrà farlo inviando una mail a [email protected] o recandosi in teatro venerdì 4 giugno dalle ore 16 alle 19. Per informazioni ulteriori consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it