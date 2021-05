Alla scoperta dei luoghi delle marmotte: domenica 30 maggio mini-escursione gratuita a Limonetto

Domenica 30 maggio 2021 Limone Piemonte propone una nuova mini-escursione dedicata ai bambini con guida escursionistica.

Un appuntamento dedicato a famiglie e bambini dai cinque anni in su alla scoperta delle marmotte, per imparare a conoscerle e scoprire le loro abitudini grazie ai racconti dell’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso. Le mete della camminata saranno i Prati di San Lorenzo e l’Alpe di Papa Giovanni, a Limonetto, e durante il percorso si passerà accanto alle tane delle marmotte nella speranza di udirne il famoso fischio.

Ritrovo alle 9.30 al Piazzale degli impianti sciistici di Limonetto, nei pressi della partenza della seggiovia Pernante; rientro previsto per le 13 nello stesso luogo. La partecipazione all’escursione è gratuita.

Abbigliamento ed attrezzatura richiesti: scarponcini e/o scarpe da ginnastica con una buona suola, zainetto con k-way, maglia o felpa, eventuale bandana o buff, merenda, borraccia d’acqua e mascherina.

Prenotazioni entro sabato 29 maggio sul sito turistico https://www.limoneturismo.it/pagina.php?id=137&lang=ita selezionando il pulsante “Prenota”, poi seguendo il percorso “Attività per bambini” – “Escursioni per bambini al mattino” e, infine, inserendo i dati richiesti. In alternativa è possibile iscriversi utilizzando i seguenti contatti: tel. 349 4719727 (Monica) – 0171 925281 (Ufficio Turistico di Limone) – e-mail: [email protected]

L’escursione si svolgerà secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. Regolamenti e informative saranno forniti in fase di prenotazione e/o prima dello svolgimento della stessa. Il percorso potrebbe subire variazioni in caso di necessità a discrezione dell’accompagnatore. In caso di brutto tempo l’escursione potrebbe essere rinviata o annullata.

