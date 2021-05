Il commercio ambulante diventa digitale: presentata a Cuneo l’app Mercato 4.0 (FOTO e VIDEO)

Un modo per innovare il commercio ambulanti e promuovere le eccellenze del territorio: presentata questa mattina a Cuneo l’app Mercato 4.0, il nuovo strumento che permetterà di geocalizzare le bancarelle, grazie alle tecnologie IGT, durante la loro permanenza dei mercati in modo che i clienti locali, di passaggio e i turisti possano individuarle in tempo reale, raggiungerle e fare i propri acquisti in totale comodità.

L’iniziativa è promossa dal Sindacato Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche Fiva-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, con il supporto della Fondazione CRC e della Camera di Commercio di Cuneo, mentre il progetto è stato elaborato dall’Ascom di Bra.

“Questa app nasce dalla spinta digitale che è sotto gli occhi di tutti – sottolinea Luca Chiapella, Presidente di Confcommercio Imprese della provincia di Cuneo – In questi 14 mesi di pandemia abbiamo continuato a lavorare proprio su questa tematica e grazie all’Ascom di Bra ed i suoi sviluppatori abbiamo creato questo strumento per dare una spinta ulteriore alla nostra categoria e che fosse fruibile agli operatori dei mercati ambulanti ed ai loro consumatori. Un’app ambivalente, che dà un servizio ma che vuole essere uno strumento importante, considerando che il digitale sta assumendo una connotazione di forte crescita“.

Un nuovo importante momento per la rinascita e la ripartenza del settore sul nostro territorio: “Abbiamo voluto presentare l’app dal vivo, qui in Piazza Galimberti, proprio per dare un in bocca al lupo ai nostri operatori ed a tutto il sistema del commercio, perché sia un momento benaugurante di ripartenza, sperando che la campagna vaccinale prosegua e si concluda a breve“.

“L’app Mercato 4.0 è una delle prime iniziative che riguardano un mondo importantissimo come quello del commercio sulle aree pubbliche, che ha secoli di storia ed una funzione di distribuzione commerciale nelle città piccole e grandi, animando settimanalmente i borghi, le piazze di oggi città d’Italia. – così Luigi Barbero, Presidente dell’Ascom di Bra e dell’ATL Langhe Monferrato Roero – Anche questo mondo non può esimersi dall’introdurre elementi di digitalizzazione che permettano di mettere in vetrina i propri prodotti e la facilità ai consumatori di raggiungerli. Un’app formidabile anche per chi arriva da fuori, per i turisti (sarà anche in lingua inglese, ndr), chiunque potrà scaricare l’applicazione andando in un ufficio turistico, visitare i mercati, cercare i prodotti che saranno di suo interesse, venendo guidato in un tour virtuale alla ricerca delle eccellenze della provincia di Cuneo“.

Presenti alla conferenza stampa anche il vicepresidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, che ha sottolineato come “l’innovazione sia uno dei punti di investimento più importanti per il futuro” e la Segretaria Generale della Camera di Commercio di Cuneo Patrizia Mellano: “Crediamo in questa iniziativa e la sosteniamo perchè coerente con le linee strategica da noi disegnate: è innovativa perché finalizzata a dare un nuovo volto ad uno dei settori più tradizionali delle nostre città”.

Per l’ATL Cuneese la Direttrice Dott.ssa Daniela Silvestrin: “I mercati sono un grandissimo motori turistico e questo, per la città di Cuneo, ne è uno dei motori. Questa app può essere un passo verso la giusta direzione, per dire che il mercato c’è, loro ci sono e stanno investendo per innovarsi pur restando nella tradizione“. A rappresentare la FIVA Piemonte e della Granda, i Presidenti Tino Marolo e Gualtiero Chiaramello: “Il progetto – così Chiaramello – ha la doppia finalità di promuovere i prodotti agroalimentari di eccellenza del nostro Territorio e rafforzare la capacità commerciale dei commercianti ambulanti, in ambito di marketing e promozione ed il loro legame con il Turismo sempre più importante per la nostra economia”.