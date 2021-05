Accoglienza stagionale in Granda: saranno 10 i comuni coinvolti nel protocollo d’intesa (FOTO E VIDEO)

Si è tenuto questa mattina, martedì 25 maggio, all’interno del castello di Lagnasco, il tavolo di presentazione del protocollo a favore dell’accoglienza degli stagionali impiegati nella raccolta della frutta. Dieci i Comuni che saranno coinvolti, due in più rispetto al 2020: si tratta di Saluzzo, Lagnasco, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca, Tarantasca, Cuneo, Savigliano e le “new entry” Manta e Scarnafigi.

Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, ha ribadito ancora una volta, l’importanza che avrebbe, riuscire a rimodulare una legge “vecchia” che regoli la gestione dei flussi.” E’ un’opportunità, quella di ragionare oggi tutti insieme, su una problematica estremamente difficile che non ha un inquadramento normativo definito in maniera puntuale, ma necessità da parte di tutti i soggetti coinvolti e delle istituzioni di categoria, di uno sforzo di buona volontà. Auspico che la buona volontà delle comunità frutticole della Granda, riesca anche quest’anno, a tamponare la grande falla del sistema. Le gelate – specifica Calderoni – ci preoccupano e i numeri dicono chiaramente che il 70 per cento della manodopera straniera è un fenomeno stabile. Con la sola buona volontà però non riusciremo a sopperire a lungo alla situazione. Siamo davanti ad un problema che non è, e non deve essere solo locale“.

“Siamo alla vigilia della sottoscrizione del protocollo sotto la regia della regione Piemonte – ha riferito durante il tavolo, il sindaco di Cuneo Federico Borgna – della prefettura insieme con i sindacati, le associazioni di categoria, la Caritas e la Papa Giovanni. Un gruppo di lavoro articolato e complesso sotto la regia della prefettura per trattare un tema complesso. Il protocollo si firmerà a fine giugno“.

Roberto Dalmazzo, sindaco del comune di Lagnasco, ha delineato i punti relativi alle sovvenzioni statali e regionali a favore dell’accoglienza.