Importante notizia, anche in vista dell’estate, per tutti coloro che ancora vorranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid: sono state infatti anticipate le ultime preadesioni on line.

Anticipata al 28 maggio (era prevista dall’8 giugno) la possibilità di preaderire per la fascia 30-39 anni e al 4 giugno (era prevista dal 15 giugno) quella per la fascia 16-29 anni. Come sempre su www.IlPiemontetivaccina.it