Volley C/F – Continua la seconda fase: Savigliano ospita Montalto Dora, Busca ed El Gall in trasferta

Continua, con la seconda giornata, la seconda fase della Serie C di pallavolo femminile. In settimana si è disputato un importante recupero, che ha visto Cascina Capello Chieri sconfiggere Safa 2000 per 3-0. Risultato importante per tanti motivi: queste ultime restano a quota 23 in terza posizione, non riuscendo a staccare El Gall e mancando l’avvicinamento a Savigliano e Rivarolo. Proprio Savigliano torna in campo dopo il rinvio della gara con G.S. Sangone. El Gall andrà in casa della capolita Rivarolo e Busca a Cambiano contro In Volley Piemonte.

Dopo il recupero la classifica è:

Finimpianti Rivarolo Volley 32,

Martino Vbc Savigliano 27*,

Sole di San Martino El Gall, Mts Ser, Safa 2000 23,

Pallavolo Montalto Dora 18,

Volley Busca e In Volley Piemonte 14,

Cascina Capello Chieri 10*,

Mollificio Rmi Val Chisone 8,

Gs Sangone* e Ricotto Volley Villafranca 0.

*una partita in meno

Ed ecco le gare del weekend:

Finimpianti Rivarolo Volley – Sole di San Martino El Gall

Dopo l’impresa di sette giorni fa contro Safa 2000, El Gall continua il tour delle partite difficili. Questa volta è il turno della capolista Rivarolo, per di più in trasferta. Si capise subito che per le albesi non sarà una partita facile. Le padrone di casa devono ancora subire una sconfitta in stagione e anche nella prima partita della seconda fase hanno strapazzato Villafranca a domicilio. La formazione di coach Berra ha però giocato molto bene nelle ultime settimane e potrà dare filo da torcere alla capolista.

Martino VBC Savigliano– Pallavolo Montalto Dora

Dopo il rinvio della gara inaugurale del girone B3 a causa di un caso COVID nel G.S. Sangone, Savigliano scende in campo ospitando Montalto Dora. Le ospiti, che si sobbarcheranno anche una lunga trasferta da oltre Ivrea, hanno iniziato bene il girone sconfiggendo 3-1 Val Chisone. Sulla carta la formazione di coach Porello parte favorita, ma ci sono le incognite sulle due settimane senza gare e sulla sconfitta nell’ultima gara della prima fase contro Mts Ser.

In Volley Piemonte – Volley Busca

Trasferta torinese anche per Busca, che andrà a Cambiano ad affrontare In Volley. La formazione del duo Trinchero-Sala è molto giovane, dato che si tratta della giovanile Under 17. Certamente la giovane età delle avversarie potrebbe essere un vantaggio per la formazione di coach Castellino, ma dall’altra parte l’entusiasmo e l’esuberanza delle padrone di casa potrebbero essere un problema. Lo stesso coach Castellino commenta:

“Domani sera giochiamo contro una squadra molto giovane ma in casa possono far male soprattutto se noi entriamo in campo con un atteggiamento sbagliato. Dobbiamo dimenticare la sconfitta di sabato scorso con una buona prestazione.”

ALTRE GARE:

Cascina Capello Chieri – Ricotto Volley Villafranca

Mollificio Rmi Val Chisone – Safa 2000

Mts Ser – G.S. Sangone