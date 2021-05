Alla Biblioteca di Bra arrivano… i lupi: nuovo appuntamento con “Nati per Leggere” martedì 25 maggio alle 17

Nuovo appuntamento alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra con “Nati per leggere Piemonte”, incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei. Martedì 25 maggio 2021 alle 17 le Voci di mamme racconteranno la storia dei “Lupi di …biblioteca!”. L’incontro successivo è fissato per martedì 1 giugno, con i Cera una volta impegnati con il “Circo in città”.

L’ingresso alle letture è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected] Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, anche grazie all’utilizzo del giardino della biblioteca.

Mercoledì 26 maggio (ore 17) si terrà invece il secondo dei tre appuntamenti di “Io leggo per te”, laboratori rivolti a genitori, insegnanti ed educatori desiderosi di perfezionare le proprie capacità di lettura curati dall’attrice Elisa Dani. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria in Biblioteca.

