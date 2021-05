Volley C/F – Il punto dopo la prima giornata del girone B3: grande impresa di El Gall, cade in casa il Volley Busca

Le albesi di coach Berra sconfiggono in trasferta e al tie-break Safa 2000 e la raggiungono al terzo posto in classifica

Parte, seppur con un piccolo intoppo, il Girone B3 della Serie C di pallavolo femminile. Infatti la sfida di Nichelino tra G.S. Sangone e Martino VBC Savigliano è stata rinviata a causa di positività al COVID nella squadra di casa. Approfitta di questo il Rivarolo, che approfitta del facile impegno con Villafranca per allungare in vetta alla classifica. Copertina del sabato, però, per la Sole di San Martino El Gall, capace di espugnare al tie-break il difficilissimo campo di Safa 2000. Parte invece male il Volley Busca, che inciampa in casa contro Cascina Capello Chieri.

Safa 2000 – Sole di San Martino El Gall 2-3 (21-25; 26-24; 21-25; 25-23; 7-15)

Come si diceva, grande prestazione delle albesi, che si impongono in trasferta su Safa 2000 e la raggiungono in classifica a quota 23. La formazione di coach Berra, pur non disputando la sua miglior partita, va avanti due volte, subisce il ritorno delle torinesi ma è capace di imporsi al tie-break in maniera piuttosto netta. El Gall si prepara così a un’altra trasferta impegnativa, il prossimo sabato contro la capolista Rivarolo. Coach Berra commenta:

“Bella partita, forse caratterizzata da troppi errori da parte di tutte e due le squadre. Sono contento soprattutto per la vittoria, un po’ meno per il gioco espresso che nel suo complesso non è stato al massimo delle nostre capacità. Forse un po’ troppo nervosismo quando non riuscivamo ad esprimerci al massimo si è fatto sentire e non ci ha permesso di rendere al 100%. Giocare contro Safa 2000 non è semplice, è una squadra compatta e ben messa in campo con dei fisici importanti. Sabato andiamo a Rivarolo contro le prime della classe, sarà un bel banco di prova e penso che sarà una bella gara.”

Volley Busca – Cascina Capello Chieri 1-3 (21-25; 25-16; 24-26; 13-25)

Il Volley Busca si fa sorprendere in casa dalla Cascina Capello Chieri e inizia nel peggiore dei modi il suo girone B3. Le ragazze di coach Castellino si esprimono al massimo nel secondo set, conquistato in maniera netta e impattano la partita a quota 1. Dopo un terzo set tirato e perso ai vantaggi, le buschesi perdono un po’ di concentrazione e lasciano il quarto set alle ospiti in maniera agevole. Prossima sfida la trasferta a Cambiano, per affrontare In Volley, a sua volta reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Mts Ser.

Altre partite

G.S. Sangone – Martino VBC Savigliano RINVIATA

Pallavolo Montaldo Dora – Mollificio Rmi Val Chisone 3-1 (25-19; 25-23; 24-26; 25-19)

Ricotto Volley Villafranca – Finimpianti Rivarolo Volley 0-3 (13-25; 12-25; 14-25)

Mts Ser – In Volley Piemonte 3-0 (25-13; 25-15; 25-22)

GIRONE B3 – LA CLASSIFICA

Finimpianti Rivarolo Volley 32,

Vbc Savigliano 27*,

Sole di San Martino El Gall, Mts Ser, Safa 2000* 23,

Pallavolo Montalto Dora 18,

Volley Busca e In Volley Piemonte 14,

Mollificio Rmi Val Chisone 8,

Cascina Capello Chieri 7*,

Gs Sangone* e Ricotto Volley Villafranca 0.

*una partita in meno

GIRONE B3 – PROSSIMO TURNO

RECUPERO

Mercoledì 19 maggio, ore 21.00, Chieri

Cascina Capello Chieri – Safa 2000

Sabato 22 maggio, ore 18.30, Chieri

Cascina Capello Chieri – Ricotto Volley Villafranca

Sabato 22 maggio, ore 20.30, Rivarolo

Finimpianti Rivarolo Volley – Sole di San Martino El Gall

Sabato 22 maggio, ore 20.30, Villar Perosa

Mollificio Rmi Val Chisone – Safa 2000

Sabato 22 maggio, ore 20.30, Santena

Mts Ser – G.S. Sangone

Sabato 22 maggio, ore 21.00, Savigliano

Martino VBC Savigliano – Pallavolo Montaldo Dora

Sabato 22 maggio, ore 21.00, Cambiano

In Volley Piemonte – Volley Busca