Disturbi del comportamento e alimentari: firmato documento da 188 neuropsichiatri infantili (VIDEO)

Un documento, firmato da 188 neuropsichiatri infantili di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per mettere in evidenza l’emergenza che riguarda bambini e ragazzi, iniziata prima della pandemia ed esplosa con l’emergenza sanitaria. Molti giovanissimi arrivano in ospedale per gravi disturbi alimentari o del comportamento. Servono, dicono i professionisti, una rete, risorse e strutture adeguate