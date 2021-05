Volley C/F – Parte il Girone B3, Savigliano ed El Gall aprono in trasferta, Busca accoglie Chieri

Ricomincia, dopo una settimana di stop per permettere recuperi negli altri gironi, il campionato di C femminile di pallavolo. Le tre formazioni cuneesi che facevano parte del mini girone B2 sono state unite a quelle del mini girone B1 a formare il girone B3 a 12 squadre. Ogni formazione si porta dietro i punti della prima fase e affronterà sei partite, contro tutte le avversarie dell’altro mini girone. Solo la prima e la seconda classificata del girone B3 saranno promosse alla fase finale.

La classifica della prima fase, quindi, è:

Rivarolo 29,

Vbc Savigliano 27,

Safa 2000 22*,

Sole di San Martino El Gall 21,

Mts Ser 20,

Pallavolo Montalto Dora 15,

Volley Busca e In Volley Piemonte 14,

Val Chisone 8,

Cascina Capello Chieri 7*,

Gs Sangone e Ricotto Volley Villafranca 0.

*Una partita da recuperare

Queste le partite della prima giornata:

Sabato 15 maggio, ore 19.00, Torino

Safa 2000 – Sole di San Martino El Gall

Inizia subito con una sfida “da dentro o fuori” il cammino della Sole di San Martino El Gall. Le ragazze di coach Berra affrontano l’ostica formazione torinese di Safa 2000, al momento due punti sopra. Le torinesi inoltre si trascinano ancora un recupero contro Chieri (19 maggio). Ne consegue che una vittoria delle padrone di casa scaverebbe un solco già importante per provare a rimanere almeno a contatto delle due prime della classe. Per contro se le albesi conquistassero i tre punti riuscirebbero a tenersi a contatto.

Sabato 15 maggio, ore 19.30, Nichelino

G.S. Sangone – Martino VBC Savigliano

Dopo un primo girone dominato e sporcato solamente dalla sconfitta finale di Santena, la Martino scende in campo contro il G.S. Sangone. Si tratta di un impegno sulla carta abbordabile per le ragazze di coach Porello, dato che la formazione di Nichelino langue a fondo classifica con 0 punti dopo la prima fase e soli 3 set vinti in 10 partite. Come lo stesso coach Porello ha commentato, non si tratta però di una partita da sottovalutare:

“Sarà una partita dove dovremo stare attenti ma dal punto di vista tecnico dovremmo essere superiori. Personalmente, penso che in questa seconda fase dovremo pensare ad una partita alla volta e fare il possibile per ottenere la vittoria. Ovviamente il primo posto è il nostro obiettivo, vedremo se riusciremo ad agguantarlo”.

Sabato 15 maggio, ore 20.45, Busca

Volley Busca – Cascina Capello Chieri

L’unica formazione cuneese a iniziare in casa questo girone è il Volley Busca. La formazione di coach Castellino ospita Chieri, formazione arrivata penultima nel mini girone B3, con 7 punti e una sfida ancora da recuperare con Safa 2000. La sfida è alla portata delle buschesi, che hanno chiuso con fiducia la prima fase e possono aggiungere altro fieno in cascina ad un’annata finora soddisfacente.

ALTRE PARTITE:

Sabato 15 maggio, ore 18.30, Montaldo Dora

Pallavolo Montaldo Dora – Mollificio Rmi Val Chisone

Sabato 15 maggio, ore 20.30, Villafranca Piemonte

Ricotto Volley Villafranca – Finimpianti Rivarolo Volley

Sabato 15 maggio, ore 20.30, Santena

Mts Ser – In Volley Piemonte