“Rodello Arte Dolcetto”: un incontro on line di confronto sul settore vitivinicolo

Giovedì 13 maggio alle ore 17 in diretta su FB, pagina “Rodello Arte Dolcetto”, esperti del settore vitivinicolo si confrontano sul mercato internazionale parleranno del Dolcetto d’Alba e non solo. Il collegamento in diretta FB e si potrà intervenire messaggiando domande al moderatore che porterà all’attenzione dei relatori.

“Dolcetto d’Alba e non solo”, dopo il riconoscimento della Regione Piemonte presentiamo la settima edizione che nasce dalla nostra passione per i vini, per il territorio, per l’ambiente e per tutti coloro che amano le Langhe e tradizioni. Rodello è inserito nel sito Unesco Langhe-Roero-Monferrato, il merito del riconoscimento evidente è grazie al lavoro dei nostri viti vini cultori che hanno contribuito al risultato conseguito e che è sotto gli occhi di tutto il mondo.

Anche quest’anno ci sarà il riconoscimento “Rodello Arte Dolcetto” concorso per soli Dolcetto d’Alba e sue denominazioni, annata 2019, bisogna depositare sei bottiglie di Dolcetto 2019 entro martedì 15 giugno presso il comune di Rodello, in seguito a data da destinarsi verranno degustate alla cieca da venti o più degustatori, sommelier FISAR e altri.

Le bottiglie partecipanti saranno vestite per una degustazione al buio e numerate, la giuria degusterà i vini in gara e durante i festeggiamenti del Santo Patrono sarà premiato il Dolcetto più apprezzato. “Una giornata dedicata al Dolcetto, alle aziende che desiderano partecipare chiediamo di esporre e fare degustare il proprio Dolcetto d’Alba di qualsiasi annata, nessun costo di adesione. Il Comune, in stretta collaborazione con la Pro Loco di Rodello, procederà nell’allestire in piazza le postazioni per le aziende espositrici. Ringraziamo anticipatamente e salutiamo cordialmente, lo staff “Rodello Arte Dolcetto” Per INFO Franco 333 1630927” così gli organizzatori.